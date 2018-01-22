Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Giresun’da bir kişi baygın köpeği otoyola attı

Giresun’da bir şahıs baygın köpeği sürükleyerek Karadeniz Sahil yoluna attı hiç bir şey yok gibi yoluna devam etti. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle tepkiler çığ gibi büyüdü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:53
Giresun’da bir kişi baygın köpeği otoyola attı

Giresun’da bir şahıs baygın haldeki köpeği sürükleyerek Karadeniz sahil yoluna attığı görüntüler hayvan severleri ayağa kaldırdı.

Giresun’da bir üstgeçitten sosyal medyada üzerinden canlı yayın yapan iki arkadaş bir şahsın baygın halde bulunan köpeği sürüklediğini gördü. Canlı yayın esnasında dikkatini çeken olaya karşılık cep telefonu kamerasını o yöne çeviren iki arkadaş şahsın sürüklediği köpeği otoyola fırlatmasıyla adeta şok oldu. Bir süre olayın şoku ile ne yapacağını şaşıran iki kız arkadaş köpeği yol ortasından almak için hareket ettiklerinde trafikte seyir eden araçlar talihsiz köpeği fark edemeyerek üzerinde geçti. Vicdanları sızlatan bu görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Öte yandan köpeği yola atan şahsın aklı dengesinin bozuk olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 08:53
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakan Fidan ve Hulusi Akar Moskova'daki toplantıda ne istedi?
    1. Hakan Fidan ve Hulusi Akar..
    2. Bakanlık ters köşeye yatırdı: Yüzde..
    3. Oto yıkamacılarda çamur yoğunluğu
    4. Polonya’da tilkinin ilginç ısınma..
    5. Başbakan Yardımcısı Şimşek: Zeytin..
    6. Afrin'de terör örgütleri bu mermilerle..
    7. O ülkeyle görüşmeler başladı! 5,5..
    8. Muğla'da otobüs devrildi! Çok sayıda..
    9. Dolar haftaya 3,81 seviyesinden başladı
    10. Borsa haftaya nasıl başladı?
    11. Bollywood yıldızları Binyamin..
    12. Galatasaray'da yeni dönem! Tüm yetkiyi..
    13. Bitcoin rekorun altına geriledi
    14. Hulusi Akar ve Fidan'ın Rusya..
    15. Altın fiyatları 163 lira bandını aştı!
    16. Terör örgütü PKK'nın kalleş yalanı..
    17. "Mike Pence İsrail'in hakiki ve harika..
    18. Beşiktaş'ı kahreden kaza!
    19. Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    20. Dev otomobil markası Trump yüzünden..
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Emniyet geçit vermedi!
    Emniyet geçit vermedi!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!
    Alçak başkandan Türklere ağır hakaret!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'Afrin' açıklaması
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı
    Terör yandaşı gazete bu hainliği de yaptı