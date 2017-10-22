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Giresun yaylaları ziyaretçilerini büyülüyor

Giresun yaylaları, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

22 Ekim 2017 Pazar 15:55
Giresun yaylaları ziyaretçilerini büyülüyor

Yeşilin onlarca tonuyla ünlü Giresun yaylaları, sonbaharda ziyaretçilerini adeta renk cümbüşüyle karşılıyor. Bol oksijeni, dere ve ormanlarıyla doğanın tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran yaylalar, hem yöre insanının hem de doğa severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Şehrin gürültü ve stresinden uzakta konuklarına doğal ve sakin bir ortam sunan yaylalar, her mevsim kartpostalları andıran manzaralarıyla büyülüyor. Giresun'un Alucra ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımda yer alan, Yağlıdere ve Espiye ilçelerinin ortak kullandığı Kırıkyayla da güzelliğiyle tercih edilen yaylalar arasında bulunuyor.

Yaylacıların havaların soğumasıyla ilçelere dönmek üzere ayrıldığı Kırıkyayla, özellikle hafta sonra günübirlik ziyaretçilerini ağırlıyor. Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu, kırmızının tonlarına bürünen ağaçlar arasındaki yoldan geçerek yaylaya ulaşanlar, gördükleri güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.

Vatandaşlar, teknolojiden tamamen uzak ve elektriğin olmadığı bu ortamda sükunetin tadını çıkarıyor. Kuş cıvıltıları ile derenin şırıltısı eşliğinde doğa yürüyüşüne çıkanlar, tabiatla baş başa keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalıyor. Öte yandan yayla evlerine kış öncesi son kez gelen yaylacılar, evlerinde kalan yiyeceklerinin yanı sıra bahçelerindeki karalahanaları topladıktan sonra evlerini düzenleyip kilitliyor.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 15:55
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