Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun’dan Rektör Karabulut’a ziyaret

Kardeş iki Üniversitenin ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve işbirliğinin artırılması yolunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunulan görüşmede, iki kardeş üniversite ülkemiz için ortaklaşa hayata geçirebileceği projeler konuşuldu.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun’un ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut,Prof. Dr. Coşkun’a ziyaretleri anısına plaket takdim etti.