Giresun Üniversitesi Rektörü Çoşkun TYB Erzurum Şubesi’ne ziyaret etti

15 Temmuz hain darbe girişimini ilk lanetleyenlerden olan Rektör Prof. Dr. Cevdet Coşkun Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi’ni ziyaret etti.

Türkiye’nin önemli STK’ları arasında yer alan Türkiye Yazarlar Birliği’nin Erzurum’da yürüttüğü faaliyetleri önemli bulduğunu belirten Rektör Coşkun Erzurum’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun’un Ziyaretten dolayı memnuniyetini belirten Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli Erzurum’un yetiştirdiği değerlerin ülkenin her yanında büyük çalışmalara imza attığını söyledi.

Şube Başkanı M. Hanefi İspirli ziyaret hatırası olarak Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube’si tarafından yayınlanan “Hatıralardaki Erzurum” kitabını takdim etti.