Giresun Üniversitesi akademik başırıda yükselmeye devam ediyor

Amacı, yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak olan URAP Araştırma Laboratuvarı 2016-2017 Akademik Başarı Sıralamasını yayınlandı.

Son bir yılda, Giresun Üniversitesi Türkiye’deki üniversiteler arası sıralamada webometriks ölçeğinde 3 sıra, akademik teşvik sıralamasında ise 33 basamak ilerleyerek 63. sıradan 30. sıraya yükselmişti.

Haziran 2017 itibariyle URAP (University Ranking by Academic Performance) ölçeği yayınlandı. Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Doktora Mezun Sayısı, Doktora Öğrenci Oranı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı gibi kriterlerle gerçekleştirilen URAP sıralamada Üniversitemiz 2016 Haziran ayında 38 olan sıralamasını 37’ye yükselterek bir basmak ilerlemiştir.

Giresun Üniversitesi olarak akademik ve bilimsel çalışmalarımızı daha üst seviyelere ulaştırmak için çalışmalarımız planlı ve istikrarlı bir şekilde devam edecektir.

Bu vesile ile Giresun Üniversitesinin başarı seviyesini yükseltilmesine katkı sağlayan bütün öğretim elemanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı(ÜNİ-AR) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) raporuna göre yüzlerce üniversite listede sıralanarak çeşitli kategorilerde yerlerini aldılar. Üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirmek ve üniversiteleri daha öğrenci merkezli uluslararası bir üniversite olma yolunda bir yol gösterici olması açısından yapılan araştırmalarda üniversiteler ayrı ayrı kategorilerde sıralandılar.



GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ BÖLGESİNDE 3. SIRADA



Araştırma sonucunda yayın-lanan raporda 2008 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında Giresun Üniversitesinin öğrenci memnuniyeti açısından Karadeniz bölgesindeki üniversiteleri geride bıraktığı görüldü. Karadeniz Bölgesinin iki eski üniversitesi KTÜ, 106 Devlet üniversitesi arasında 13. sırada yer alırken, Samsun OMÜ de 20.sırada yer aldı. Giresun Üniversitesi ise genel sıralamada 47.liği elde etti.



Giresun Üniversitesi bölgedeki Ordu, Rize Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Sinop, Gümüşhane, Artvin Çoruh, Amasya ve Bayburt Üniversitelerini geride bıraktı. Vakıf ve Devlet Üniversitelerinin yer aldığı toplam 147 üniversite arasında da Giresun Üniversitesi Karadeniz bölgesinde yine üçüncülüğü elde etti.



REKTÖR COŞKUN, “ÇITAYI YÜKSELTTİK”



Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, üniversitesinin Karadeniz bölgesindeki çok sayıda üniversiteyi geride bırakmasının kendilerini daha da şevklendirdiğini belirterek, “Gerek akademik alanda gerekse öğrencilerimize sunduğumuz öğretim ve sosyal aktiviteler anlamında çıtayı daha da yükselttik” dedi.