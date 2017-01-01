Akademik Birimleri: Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Görele Güzel Sanatlar F., İktisadi İdari Bilimler F., İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Tirebolu İletişim F., Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi olmak üzere 13 fakültesi, 6 yüksekokulu, 3 enstitüsü, 13 MYO bulunuyor.

Öğrenci Sayısı: 14.223 ön lisans, 13.518 lisans, 1421 yüksek lisans olmak üzere toplam 29.162 öğrencisi vardır.

Akademik Personel Sayısı: 55 profesör, 57 doçent, 314 yardımcı doçent, 257 öğretim görevlisi, 155 araştırma görevlisi, 35 okutman, 103 uzman olmak üzere toplam 883 akademik personeli bulunuyor.

Burs Olanakları: Öğrencilerin aldıkları devlet bursu ve kredilerin yanı sıra Giresun Üniversitesi öğrencilerinden her yıl 310 öğrenci yarı zamanlı olarak üniversitenin çeşitli birimlerinde çalışırken 350 öğrenci ücretsiz yemek yardımından yararlanıyor.

Barınma olanakları: Giresun Merkezde ve ilçelerde hem KYK hem de özel öğrenci yurtları öğrencilerimize hizmet veriyor. İl ve ilçelerimizde barınma sorunu bulunmuyor.

Öğrenci Kulübü Sayısı: Farklı yerleşke ve fakültelerde 114 farklı öğrenci kulübü bulunuyor.

Neden Seçmelisiniz?

Öğrenciler; Çift Ana Dal Programı ile istediğin iki bölümü aynı anda okuyup iki diploma sahibi olabilir, İlgi alanı doğrultusunda Fen, Sosyal ve İktisadi ve İdari Bilimler’de yan dal yaparak sertifika alabilir, İstediğin bölümü kazanamazsan dahi gerekli koşullarla birlikte ikinci senede istediğin bölüme yatay geçiş yapabilir ve öğrenci toplulukları/kulüpleri sayesinde dünya çapında organizasyonlara imza atabilirler. Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim programları ile yurt içi ve dışında farklı üniversiteleri, şehirleri ve ülkeleri görebilir, buralarda eğitim alabilirler. Üniversitenin bilgi ağı üzerinden bir çok bilimsel yayına ulaşabilirler. Bunun yanı sıra; şehrin doğal güzelliklerinin yanı sıra alanında uzman akademisyenlerden oluşan uzman bir kadrodan eğitim almak da öğrencilerin tercih nedenleri arasında olacaktır.

İletişim Bilgisi: www.giresun.edu.tr