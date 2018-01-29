Giresun merkezli FETÖ Operasyonu: 24 muvazzaf asker gözaltında

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Giresun merkezli olmak üzere 15 ilde muvazzaf askerlere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak belirlenen adreslere yapılan operasyonda 24 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Düzenlen operasyonda gözaltına alınan muvazzaf askerler alındıkları illerdeki emniyet müdürlüklerine götürüldükleri ve sorgularının başladığı öğrenildi.