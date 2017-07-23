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Giresun Gazeteciler Derneğinden "Basın Dayanışma Günü" açıklaması

Giresun Gazeteciler Derneği (GGD) Başkanı Bekir Bayram, 24 Temmuz "Basın Dayanışma Günü" nedeniyle yaptığı açıklamadabasın özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:32
Giresun Gazeteciler Derneğinden "Basın Dayanışma Günü" açıklaması

Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunların demokratik hukuk sistemi içinde çözüleceğine dikkat çeken Bayram;“Özgür ve tarafsız basının demokrasimiz için taşıdığı büyük önem, geçtiğimiz yıl 15 Temmuzda yaşadığımız darbe girişiminde açıkça ortaya çıktı. Darbe girişimine tüm gücüyle karşı duran medya kuruluşları, halkın özgür haber alma hakkını sonuna kadar savundu ve darbecilerin müdahalelerine rağmen yayınlarını sürdürerek bu hain çabanın engellenmesinde başrol oynadı.Demokrasi adına verilen bu önemli sınavdan alnının akıyla çıkan medya mutlaka desteklenmeli ve sektörümüzde yaşanan sorunlar çözülerek daha özgür ortamda yayıncılık yapılması sağlanmalıdır. Beklentimiz, yasama, yürütme ve yargı ile birlikte dördüncü kuvvet olan medyanın özgürlükle ilgili sorunlarının zaman geçirilmeden çözümlenmesi, bunu sağlayacak düzenlemelerin bir an önce uygulamaya konulmasıdır. Öncelikle, basın-medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Basın özgürlüğünden ve sansürden çalışma koşullarına, mesleki düzenleme zorunluluğundan internet haberciliğine kadar medyaya ilişkin var olan sorunların çözümü için, geniş katılımlı çalıştaylar düzenlenmeli ve alınacak kararlar zaman geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır.Çünkü özgür ve tarafsız basın hepimizin güvencesidir”dedi.

Medya ne kadar özgür olursa demokrasinin de o derece güçlü olacağını belirten Bayram, zor şartlar altında görev yapan, gerektiğinde ölümü bile göze alarak, her türlü zorluğa göğüs geren basın emekçilerinin, dayanışma gününü kutladığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:32
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