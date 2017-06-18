Giovanni Van Bronckhrost açıkladı! Van Persie gidiyor mu?

Robin van Persie, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Hollanda Ligi'ni şampiyon olarka tamamlayan Feyenoord'un genç teknik direktörü Giovanni Van Bronckhrost, ismi transfer dedikodularında geçen Hollandalı golcü hakkında konuştu.

Giovanni Van Bronckhrost, yaptığı açıklamada ''Van Persie tecrübeli, kariyeri başarılarla dolu bir oyuncu. Tabii ki Feyenoord'a gelebilir. Ancak şu an için sadece dedikodudan ibaret'' sözlerini kullandı.

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Öte yandan Fransız basını, Robin van Persie'nin 13 yılın ardından Feyenoord'a döneceğini iddia etti. 33 yaşındaki forvetin Feyenoord ile anlaştığı ve Fenerbahçe ile Feyenoord'un anlaşmasını beklediği belirtildi.

Hollandalı golcü, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 39 maça çıkarken 18 gol ve 5 asist üretti.

Kaynak:Sporx