İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Giovanni Van Bronckhrost açıkladı! Van Persie gidiyor mu?

Hollanda Ligi şampiyonu Feyenoord'un teknik direktörü Giovanni Van Bronckhrost, Fenerbahçe'nin forveti Robin van Persie hakkında transfer açıklamalarında bulundu.

18 Haziran 2017 Pazar 03:28
Giovanni Van Bronckhrost açıkladı! Van Persie gidiyor mu?

Robin van Persie, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Hollanda Ligi'ni şampiyon olarka tamamlayan Feyenoord'un genç teknik direktörü Giovanni Van Bronckhrost, ismi transfer dedikodularında geçen Hollandalı golcü hakkında konuştu.

Giovanni Van Bronckhrost, yaptığı açıklamada ''Van Persie tecrübeli, kariyeri başarılarla dolu bir oyuncu. Tabii ki Feyenoord'a gelebilir. Ancak şu an için sadece dedikodudan ibaret'' sözlerini kullandı.

ANLAŞTI İDDİASI!

Öte yandan Fransız basını, Robin van Persie'nin 13 yılın ardından Feyenoord'a döneceğini iddia etti. 33 yaşındaki forvetin Feyenoord ile anlaştığı ve Fenerbahçe ile Feyenoord'un anlaşmasını beklediği belirtildi.

Hollandalı golcü, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 39 maça çıkarken 18 gol ve 5 asist üretti. 

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 03:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    6. Fotokapanla görüntülendiler
    7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti