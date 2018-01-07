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Gidişi de ülkeyi salladı! Turşu bidonu...

Dün akşam eşyalarını toplamak için Türkiye'ye gelen Cenk Tosun 6 valiz ve içinde turşu olduğu sanılan sarı kapaklı bir bidonla Londra'ya uçtu.

07 Ocak 2018 Pazar 16:13
Gidişi de ülkeyi salladı! Turşu bidonu...

Everton takımıyla 4,5 yıllık anlaşma imzalayan Cenk Tosun dün akşam Türkiye'ye gelmişti. Cenk Tosun ve eşi Eda Tosun, bugün 6 parça valizle Londra’ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na geldi. Fazla bagaj parası ödeyen Tosun, havalimanında hayranlarının ve Beşiktaşlı taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı. Cenk Tosun ve eşini Londra’ya bir kadın arkadaşı uğurlarken, Beşiktaşlı idareci ve yöneticilerin olmaması ise dikkat çekti. Cenk Tosun daha sonra basın mensuplarına el sallayarak Türkiye’ye veda etti.

TURŞU BİDONU MU?

Öte yandan Cenk Tosun'un eşyaları arasındaki bir bidon dikkat çekti. Sosyal medyada ses getiren bidonun turşu ya da zeytin bidonu olduğu iddia edildi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 16:13
  1. Cenk Tosun
  • Ali kocAli koc17 dk önce
    Sacma anlamsiz bir haber!!!???
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