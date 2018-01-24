Gidişi de gelişi gibi sessiz oldu
Trabzonspor'un sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Theo Bongonda'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.24 Ocak 2018 Çarşamba 19:22
Trabzonspor'un sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Theo Bongonda'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Theo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir
Ayrıca, Real Club Celta de Vigo SAD kulübü, geçici transfer bedelinin 200.000.-EUR'sundan feragat etmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,"