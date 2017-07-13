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Gidici mi? Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı?

Kılıçdaroğlu, darbe girişimi olurken, darbecilerin tanklarla yolu açması sonucu kortej halinde Bakırköy İlçe Başkanı'nın evine gidebilmişti.

13 Temmuz 2017 Perşembe 21:21
Gidici mi? Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını kim sızdırdı?

Kılıçdaroğlu'nun o geceye ait fotoğrafları önceki gün servis edildi. Fotoğraflarla ilgili birçok şey konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun, darbenin başarılı olup olmayacağını TV'den izleyip, başarısız olacağını anladığı andan itibaren açıklama yaptığına dair birçok konuda CHP Lideri eleştiriliyor.

FOTOĞRAFLARI KİM SERVİS ETTİ?

Konunun bir başka boyutu daha var. Bu fotoğrafları kim sızdırdı? 15 Temmuz'un yıl dönümü olduğu için tüm yurtta anma törenleri düzenlenirken, CHP liderinin o gece ekranda TV başında olan biteni izlediğini gösteren bu fotoğrafların, Kılıçdaroğlu'nu izah edilmesi güç bir duruma düşüreceği bilinmiyor muydu?

Kılıçdaroğlu ile birlikte evde olan kısıtlı sayıdaki insanlardan, muhtemelen CHP liderinin yanına sızdırılan bir FETÖ'cü, Kılıçdaroğlu'nun hiç de hoşuna gitmeyecek olan bu fotoğrafları neden şimdi servis ediyor?

CHP lideri Deniz Baykal'ı bir kasetle görevinden eden operasyoncuların yeni hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu mu var?

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 21:21
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