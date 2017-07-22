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Giderek artıyorlar... İki çocuk zorunlu hale geldi...

Çin'de 'iki çocuk politikası'nın uygulandığı ikinci yılın ilk beş ayında 7 milyon 800 bin doğum gerçekleştiği bildirildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:52
Giderek artıyorlar... İki çocuk zorunlu hale geldi...

Çin Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu, bu senenin ilk beş aylık döneminde doğan bebek sayısının, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,8 arttığını açıkladı.

Bu dönemde 7 milyon 800 bin bebek dünyaya gelirken, yeni doğanların yaklaşık yüzde 58'inin ailesinin ilk çocuğu olmadığı vurgulandı.

AA'nın aktardığına göre ülkede "tek çocuk politikası"nın kaldırıldığı 2016'da 17 milyon 860 bin bebek doğmuştu.

2015 sonu itibarıyla 1,37 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de nüfusun 2030'da 1,45 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli olarak yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti. Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti.

Ülkede 1 Ocak 2016'da "iki çocuk politikası" yürürlüğe girmişti. Pekin yönetimi, yaşlanan nüfusun ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ve çalışma çağındaki nüfusun hızla azalması üzerine aldığı bu kararla kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan tüm çiftlere koşulsuz iki çocuk sahibi olabilme hakkı tanımıştı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:52
  1. Çin
  2. Pekin yönetimi
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