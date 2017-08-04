Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''Giden oyuncu hava atmak için geri alınmaz''

Trabzonspor Kulübü Eski Başkanı Sadri Şener, Burak Yılmaz transferini etik olarak doğru bulmadığını belirterek, "Giden oyuncu hava olsun diye tekrar geri alınmaz. O zaman Selçuk İnan da alsınlar" dedi.

04 Ağustos 2017 Cuma 02:24
''Giden oyuncu hava atmak için geri alınmaz''

Trabzonspor Eski Başkanı Sadri Şener, başkanlığı döneminde bordo-mavili kulübe transfer olup yıldızı parlayan Burak Yılmaz'ın yeniden Karadeniz ekibine transferi hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.
 
Şener, "Futbolcu olarak Trabzonspor tercih noktasında doğru veya yanlış yaptı, bunu bilemem ama sonuçta 32 yaşında bir oyuncu transfer etti" diyerek "Etik olarak baktığımızda doğru bir transfer değil. Benim zamanımda beni bırakıp gidiyor. 7-8 Milyon Euro'ya vereceğimiz bir oyuncuyu Galatasaray 5 Milyon Euro ödeyip alıyor ama yapacak bir şeyimiz yoktu. Durdurmak mümkün değildi. Spor kulüplerinin prensiplerinde olması lazım. Benim prensiplerimde var giden oyuncu tekrar geri alınmaz hava olsun diye. Trabzonspor, Burak Yılmaz ile 3 Milyon veya 3 Milyon 500 Bin Euro'ya bir anlaşma yapmışsa, seneye biri 4 Milyon 500 Bin Euro verir ona, gider. Benim tarzım değil. Burak Yılmaz'ı aldılar, Selçuk İnan'ı da alsınlar o zaman" ifadelerini kullandı.
 
"SMS ile davete katılmam"

Trabzonspor yönetiminin artık kulübe hizmeti geçenleri yok saydığını belirten Şener, "Bize gerek de kalmadı. Bizi sezon açılışına SMS ile davet ediyorlar. O işi herhalde bir memura veriyorlar o da herkese attığı SMS'i bize atıyor. Ondan sonra da 50. yıl diyorlar. Ben SMS ile davete gitmem. Bu kadar mı boştuk yani biz, hiç bir şey yapmadık Trabzonspor'a, kalkıp yöneticiler 'Kusura bakma başkan biz asosyaliz, senin gibi sosyal değiliz' derse o zaman bir şey diyemem tabi. Bakıyorum bizim yaptıklarımızın hepsi boşmuş ve hikayeymiş" açıklamasında bulundu.
 
Burak Yılmaz, Sadri Şener döneminde gelmişti

Trabzonspor'da yıldızı parlayan Burak Yılmaz, Sadri Şener'in, bordo-mavili kulüpte başkan olduğu dönemde transfer edilmişti. 2009-2010 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den gelen Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a, Şener döneminde transfer olmuştu

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 02:24
  1. Sadri Şener
  2. burak yılmaz
  3. Trabzonspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Giden oyuncu hava atmak için geri alınmaz''
    1. ''Giden oyuncu hava atmak için geri..
    2. Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması
    3. Türk ordusu Motosiklet dağıttı
    4. Bu belirtiler kalp krizine işaret
    5. 'Kuzey Kore füzesi yolcu uçağına 100..
    6. Trump: Açıklamayın, buna katlanamam
    7. Yangın giderek büyüyor!
    8. ABD yeni terör örgütü kurdu!
    9. Toplumu böyle yozlaştırıyorlar! İhanet..
    10. Ömer Halisdemir okulunu kapatma tepkisi
    11. Tarihe geçti!
    12. Galatasaray'ın yeni transferi..
    13. Polisin arama yetkisine iptal kararı
    14. Fenerbahçe play-off turuna yükseldi
    15. ÖABT sonuçları öyle bir saatte..
    16. BES'te cayma fazla, düzenleme yapacağız
    17. "Öğrencilere 'adab-ı muaşeret' dersi..
    18. 'Zihinlerini kiraya veren FETÖ..
    19. 'Namaz kılacağım, fakat zamanım yok'..
    20. Rusya açıkladı: 147 binden fazla..
    Fatih Altaylı neden çıldırdığını açıkladı!
    Fatih Altaylı neden çıldırdığını açıkladı!
    Türk tavuk devine soruşturma şoku!
    Türk tavuk devine soruşturma şoku!
    Cumhurbaşkanı silahını çekti! Tüm tehlikelere hazır...
    Cumhurbaşkanı silahını çekti! Tüm tehlikelere hazır...
    Merkel iyice çıldırdı! Skandal 'Türkiye' hamlesi
    Merkel iyice çıldırdı! Skandal 'Türkiye' hamlesi