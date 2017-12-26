Gıdacılar tek çatı altında

Perakendeciler, toptancılar ve tüccarlara göre şehrin dışına açılacak toplu gıda merkezi firmalara zaman kazandıracağı gibi üretim ile satış maliyetlerini azaltacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Toptan Gıda ve Temizlik Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Özer, İstanbul için toplu gıda ticaret merkezlerinin gereklilik olduğuna işaret etti. Özer, gıda ticaret merkezinin hem üreticinin hem de tüketicinin yararına olacağını belirtti. Bu anlamda Avustralya’daki Sydney Markets’tan örnek veren Özer, 42 hektar alana inşa edilen mekânda yılda 3 milyar dolarlık 2,5 milyon ton taze sebze ve meyvenin satıldığını dile getirdi.

AYTOP VE MEGACENTER YETERSİZ

Özer, “Nüfusu 15 milyon olan İstanbul’da ulaşım akslarıyla bağlantılı, teknolojiye uyumlu ve gerek depolama alanlarıyla gerekse kullanım durumuyla işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan gıda merkezi yok. Aytop ve Megacenter ise yetersiz. Hep birlikte Sidney’den daha iyisini yapabiliriz” dedi. Özer, Avrupa Yakası’nda yapılacak merkezde gıda ve ihtiyaç maddeleri satıcıları için 500 metrekare; yerinden toptan satış mağazaları ile depolama ve sevkiyat için 3 bin ila 10 bin metrekare alana yer verilmesinin planlandığını kaydetti. Özer, Anadolu Yakası’nda ise gıda ve ihtiyaç maddeleri satıcıları için 500 metrekare; yerinden toptan satış mağazaları ile depolama ve sevkiyat için 2 bin ila 20 bin metrekare alana ihtiyaç olduğunu aktardı.

“50 YIL SONRASINI PLANLIYORUZ”

Ahmet Özer, gıda ticaret merkezinin özgün olacağını vurgulayarak, “Rami gibi dükkanlar değil, komplike bir şey düşünüyoruz. Toptancılar ile perakendecileri bir araya getirmeyi planlıyoruz. Merkez ile ilgili çalışmalara 2018 başında start vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İTO olarak 50 yıl sonrasını planladıklarını söyleyen Özer, şöyle konuştu:

“Projelerimiz ve icraatlarımız bunu kanıtlıyor. Toplu gıda merkezini de bu vizyonla ele alıyoruz. Tabii Avrupa Yakası gibi Anadolu Yakası’na da önem veriyoruz. Tuzla civarında araziler var.”

TOPTANCI DÜKKANINA KAVUŞUYOR

Bu arada Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Başakşehir Kuru Gıda Toptancı Hali Sitesi’ndeki dükkanlar gerçekleşen kura ile sahiplerini buldu. Sözleşmeler ise bir bir imzalanıyor.