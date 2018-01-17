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Gıda tüketirken buna dikkat! Alerji sanılıyor ama...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun açıkladığı 2015 verilerine göre, dünya nüfusunun yarısından fazlasında Gıda Intoleransı (Hassasiyeti) bulunuyor. Peki, nedir bu gıda hassasiyeti?

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:27
Gıda tüketirken buna dikkat! Alerji sanılıyor ama...

Yediğimiz ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz birçok besinin vücudumuz üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Besinlerin zararlı etkileri, bir maddenin kişinin sindirim sistemini tahriş etmesi veya kişinin besini doğru şekilde sindirememesi ya da parçalayamaması sonucunda ortaya çıkar. Besinlerin vücut üzerindeki bu olumsuz etkileri 'Gıda Intoleransı' olarak adlandırılır.

Uzun yıllar vücuttaki semptomları belirlenemeyen 'Gıda intoleransı'nın kilo problemleri, migren, kronik yorgunluk, şişkinlik, ürtiker, astım, depresyon, fibromiyalji, ishal, kaşıntı gibi birçok hastalığa neden olabileceği açıklandı.

Test ile belirleniyor

Gıda Intolerans testi ile gerek kişide alerjiye neden olan, gerek enzim yetmezliğine neden olan gerekse de bağırsak florasını bozucu tüm gıdalar tespit edilebilir.

Bir gıdanın frekansı, sizin bedeniniz ile uyum içerisinde değilse, size yaramadığı gibi, bedenin enerji ihtiyacını da karşılayamayabilir.

Besin duyarlılığı yani intoleransı ile besin alerjisi kesinlikle karıştırılmamalıdır. Alerjide reaksiyonlar gıdanın tüketilmesinden kısa bir süre sonra başlar. Alerjiler az görülmesine karşılık gıda duyarlılığına sık rastlanılır. Gıda duyarlılığına bağlı gelişen rahatsızlıklar bazen alerjik tepkilere benzeyebilmelerine rağmen bazen saatler hatta günler sonra ortaya çıkmaktadır.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 18:27
  1. gıda testi
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