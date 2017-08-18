Gıda Komitesi Toplantısı yapıldı!

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, yaş meyve-sebze arz zincirine ilişkin yapısal konuların yanı sıra hayvancılıkta yem maliyetleri, hayvancılık destekleme programları ve lisanslı depo kullanım modellerine dair hususların değerlendirildiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, yaş meyve-sebze arz zincirine ilişkin yapısal konuların yanı sıra hayvancılıkta yem maliyetleri, hayvancılık destekleme programları ve lisanslı depo kullanım modellerine ilişkin hususların değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaş meyve-sebze tedarik zincirinde ortalamada yüzde 25-30 seviyelerinde gerçekleşerek önemli maddi kayba neden olan fire oranlarını en aza indirmek ve lojistik süreçlerin genel kalitesini artırmak amacıyla tedbirler müzakere edilmiştir. Bu çerçevede, ürünlerin hasat sonrasında uluslararası normlara uygun tek ve çok kullanımlık ambalajlarla paketlenmesi, nakliye süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla frigorifik (soğutuculu) araçlarla taşınması ve perakende satış noktalarında soğutuculu reyonlarda sergilenmesi hususlarında yeni standartlar belirlenmiştir. Bu standartlarda zorunlu uygulamaya geçilmesine ve geçiş sürecinin yönetilmesine ilişkin kararlar alınmıştır.

Toptancı hallerinin modernizasyonuna ilişkin çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilmiş ve atılması planlanan adımlar hakkında komiteye bilgi sunulmuş olup kritik hususların karara bağlanması amacıyla takip eden ilk komite toplantısının bu gündemle gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, et üretim maliyetlerinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan yem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla çeşitli yem ham maddelerine ilişkin gümrük vergilerinde düzenleme yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Hayvancılık teşvik ve desteklerinin etkinliğini artıracak tedbir önerilerinin görüşüldüğü bildirilen açıklamada, lisanslı depoculuk uygulamalarına ve muhtelif depo kullanım modellerine ilişkin hususların müzakere edildiği, komite gündemi ve çalışma takviminin de gözden geçirildiği kaydedildi.