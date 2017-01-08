Gıda kırtlığı çeken ülkeye bakın askerler ne yaptı?

Ülkede pek çok kişi için, gıda taşıyan kamyonların güzergahında bekleyip dökülenleri toplamak, bir geçim yolu. Geçen yaz ülke genelinde onbinlerce kişinin sokaklara döküldüğü ‘açlık protestolarının’ ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro, gıda dağıtımını orduya devreden bir karar çıkartmış, halka dağıtılacak malzemeden generaller sorumlu olmuştu. Ancak Amerikan AP ajansının özel haberinde, ordu içinde bu işi kar amaçlı olarak kullananların olduğu iddia ediliyor.

Gıda kıtlığı karaborsayı patlatırken, bundan karlı çıkan ordu oluyor. AP’ye konuşan Jose Campos adlı bir manav, askerler tarafından yönetilen yasadışı bir pazardan alışveriş yapmak zorunda kaldığını ve ihtiyacı olan ürünleri piyasa fiyatının 10 katına aldığını söylüyor.

Gıda kaçakçılığından kazandıkları parayı ABD’de aklayan bazı Venezuelalı generaller hakkında bu ülkede sotuşturma açıldığı belirtiliyor.

Venezuelalı emekli general Cliver Alcala ise “Bugünlerde gıda işi, uyuşturucudan daha karlı” diyor. Zulia Ünversitesi’nde ekonomi profesörü olan Werner Gutierrez ise “Venezuela piyasa fiyatlarında ödeme yapsa ihracatımızı iki katına çıkarabiliriz. Ancak bunun yerine insanlar açlıktan ölüyor” değerlendirmesini yapıyor.