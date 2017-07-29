Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep Karayolu 27. kilometresinde park halindeki tıra çarpan gıda kamyonunda bulunan sebze ve meyveler yola savruldu.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:25
Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Murat Sude idaresindeki 33 DYD 37 plakalı gıda yüklü kamyon Gölbaşı Gaziantep Karayolu 27. kilometresinde park halindeki tıra çarptı.

Kazada kamyonda bulunan sebze ve meyveler yola savruldu. Kamyon sürücüsü Murat Sude ise yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Yola savrulan meyve ve sebzeler ise karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:25
  1. Gaziantep
  2. Malatya
  3. Adıyaman
  4. Gölbaşı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    1. Aranan PKK'lı terörist teslim oldu
    2. Kapıkule'de tatilci yoğunluğu sürüyor
    3. HDP’li vekil gözaltına alındı
    4. Gıda kamyonu park halindeki tıra çarptı
    5. Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
    6. Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
    7. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    8. Alaşehir’in yeni terminali açılış için..
    9. Sıcaklar tahinli pideye ilgiyi azaltmadı
    10. Suriyeli işadamları ile istişare..
    11. TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    12. Yüzme kurslarına yoğun ilgi
    13. Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu
    14. 2017 kuru kayısı ihracat sezonu başladı
    15. Teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar..
    16. Otomobil refüjdeki aydınlatma direğine..
    17. Terör örgütüne bir darbe daha!
    18. 31 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    19. Seyir halindeki kamyonet yandı
    20. Katarlı hacıların yaşadıkları..
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı
    Kuzey Kore Japonya'ya füze fırlattı