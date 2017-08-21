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Gıda Bankasında hijyene tam not

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce yapımı tamamlanan modern Sarıgöl mezbahası, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü denetmenleri tarafından kesim ve hijyen koşullarına uygun bulunarak gerekli onay belgesini almaya hak kazandı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:31
Gıda Bankasında hijyene tam not

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurduğu her tesiste kalite standardı ve hijyen koşullarına azami özen gösteriyor. Yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıgöl ilçesine kazandırılan mezbaha, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün denetimlerinden tam not aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkililerinin denetlemeleri sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Sarıgöl Koordinatörü Akif Kılıçaslan ve mezbaha yetkilileri hazır bulundu.

Denetimlerin ardından Sarıgöl halkına müjdeyi veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde yaptığımız tüm çalışmalarda ve kurduğumuz tesislerde halk sağlığı söz konusu olduğunda son derece titiz davranıyoruz. Sarıgöl ilçemizde kurduğumuz kesimhanenin işletme onay belgesi için başvuruda bulunuldu. Yetkililerin incelemesinde mezbahamız genel ve özel hijyen kurallarına, kesim standartlarına uygun bulundu. İşletme onay belgesi almaya hak kazanan tesisimiz Sarıgöl sakinlerine hayırlı olsun” diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:31
  1. Manisa
  2. Sarıgöl
  3. Cengiz Ergün
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