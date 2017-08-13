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Gezi'yi kışkırtan 'Beyaz Türkler'den ağaç katliamı...

İstanbul’un gözden uzak noktası olarak bilinen doğa harika Şile’de ağaç katliamı yaşanıyor. Şile Saklıköy villalarında oturan ve kendilerini ‘Beyaz Türk’ olarak tanımlayan bir grup kamuya ait arizdeki ağaçları kesti… Bu durum Belediye ekipleri ve Jandarma tarafından tutanakla kayıt altına alındı.

13 Ağustos 2017 Pazar 19:14

İstanbul Şile’de akıl almaz bir ağaç katliamı yaşandı. Şile Saklıköy villalarında oturan bir grup, manzaralarına engel olduğu gerekçesi ile kamu arazisinde bulunana ağaçları katletti.

 

 

Yaşanan bu ağa katliamına CHP’liler duyarsız kaldı. Bölgede bulunan duyarlı vatandaşların ihbarı ile birlikte olay yerine gelen jandarma ve belediye ekipleri ağaç katillerine engel oldu. Resmi işlem başlatan ekipler yaşananları tutunak altına aldı. Ağaç katliamını gerçekleştiren ‘Beyaz Türkler’ karşılarında jandarmayı görünce panikleyerek özür dileme yöntemini seçti. Haklarında adli işlem başlatılan şahıslara CHP ilçe örgütü sessiz kaldı.  

 

Durumu karşı koyan bölge sakinlerinden biri yaptığı açıklamada “Burada büyük bir ağaç katliamı yaşandı. Yazık günah değil mi? Kendilerine bile ait olmayan arazideki ağaçları katlettiler. Nerede Gezi'de ortalığı bir birine katanlar?' ifadelerini kullandı. 

 

CHP GEZİ’DE KIŞKIRTTI ŞİLE’DE SESSİZ

Gezi Parkı’nda yerleri değiştirilen ağaçlar için CHP büyük provokasyonlara imza atmış ‘Yeşili koruduğunu iddia etmişti. Ancak bugün CHP’lilerin bu duruma sessiz kalması pek manidar olarak karşılandı.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 19:14
  1. şile
  2. ağaç katliamı
  3. CHP
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