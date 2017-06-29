Gezi’nin firarileri

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Gezi Parkı olaylarıyla ülkeyi darbeye sürükleme girişimine destek veren sanatçıların istedikleri devrimi(!) gerçekleştiremeyince adeta bir firariler kulübü oluşturduğu ortaya çıktı. Türkiye’nin milyarlarca dolar zarara uğratıldığı Gezi terörizmini tertipleyen ve olaylar süresince provokasyon dolu paylaşımlarda bulunan Mehmet Ali Alabora, Ece Temelkuran, Can Dündar, Meltem Cumbul ve Elif Şafak gibi isimlerin hepsinin firarda olduğu belirlendi.

Marjinal grupların desteğiyle ülkeyi kaosa sürüklemek için başlatılan Gezi olaylarının fitilini ateşleyerek gençlerin üzerine adeta benzin döken sanatçılar, gazeteciler ve yazarlar bir bir ortadan kayboldular. Aradan geçen dört yılın ardından Gezi ümidini kaybedenler, hem hüsrana uğradılar hem de firariler kulübünün birer üyesi oldular. İşte Gezi Parkı eylemlerinde başı çeken ve halkı galeyana getirip sonra da kaçanlar:

‘DÜNYAYA DUYURALIM’ DEDİ, HIRVATİSTAN’DA

Sayısız ev ve işyerinin tahrip edildiği Gezi Olaylarının en önemli isimlerinden biri olan gazeteci Ece Temelkuran, Twitter’dan paylaştığı iletide, yaşanan olayları dünya kamuoyuna duyurulması açısından takipçilerine iletilerini İngilizce yazmalarını önerdi ve “Arkadaşlar, lütfen elinizden geldiğince İngilizce yazın. Yabancı gazeteciler de olayları buradan takip ediyor. Anlamaları lazım detayları” ifadelerini kullandı. Temelkuran, Türkiye’de yaşananları dünya kamuoyuna duyurmak için büyük çaba sarf etti. Ece Temelkuran şimdilerde Hırvatistan’da keyif çatıyor.

‘KATLİAM VAR’ DEDİ, ALMANYA’DA

Gezi Parkı olaylarının tırmandığı günlerde Can Dündar da bir TV kanalının canlı yayınına bağlanıp, “Annelerin kucağından çocuklarını alıyorlar. Çocukların çığlıklarına tanık oluyorum. Bir katliam hazırlığı bu... Akıl alır gibi değil. Buna inanamıyorum” demişti. Dündar’ın ifadeleri ‘provokasyon’ olarak nitelendirilmişti. FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve yurtdışına kaçan aynı Can Dündar şimdilerde Almanya’da yaşıyor.

‘HADİ GEL’ DEDİ, İNGİLTERE’DE

Mehmet Ali Alabora; sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, “Mesele sadece ağaç değil arkadaş, sen hâlâ anlamadın mı? Hadi gel. #direngeziparkı” iletisini paylaştı ve eylemlerinin gerçek amacını açıkladı. Şimdilerde ise İngiltere’de yaşıyor.

‘POLİS ŞİDDETİ VAR’ DEDİ, ABD’DE

Oyuncu Meltem Cumbul da, AK Parti Hükümetinin hedef alındığı girişimde en önde yer alan isimlerden biriydi. Olayların şiddetini artırdığı günlerde Gezi Parkı merdivenlerinde bir basın açıklaması yapan Meltem Cumbul, “Gezi Parkı için sokağa çıkan binlerce insana karşı uygulanan polis şiddeti sona erdirilmelidir” dedi.

Gezinin taraflı sanatçısı Cumbul, şimdilerde ABD’de yaşıyor. Cumbul, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile keyfinin yerinde olduğunu açıkça ifade ediyor.

‘DÖNÜM NOKTASI’ DEDİ, İNGİLTERE’DE

Her fırsatta Türkiye’yi dünya kamuoyuna şikayet ettiği gerekçesiyle eleştirilen Elif Şafak ise, Gezi eylemlerini; ‘Bu bir dönüm noktası!’ diye tanımlamıştı. Yazar Elif Şafak, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian’a dört yıl önce yazdığı makalede, olaylarda polisin orantısız güç kullandığını öne sürmüştü. Diğer sanatçılarda olduğu gibi Şafak da, Türkiye’den giden isimler arasında yer alıyor. Şimdilerde ise İngiltere’de yaşıyor.