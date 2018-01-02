Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti

Gezi eylemleri esnasında çapulcuların arasında yer alan Nurgül Yeşilçay, İran'da başlatılan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



İRAN'A DESTEK PAYLAŞIMI



Gezi Parkı olaylarının baş mimarlarından biri olan Yeşilçay, "Belli dış güçlerin coşkulu söylemlerinden anlaşılıyor ki güzel bir kıvılcım alev almış durumda! Sonucun illaki muhteşem İran halkından yana olması tek dileğim.” sözleriyle göstericilerin dış güçler tarafından desteklendiğini belirtti.

