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Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti

Gezi Parkı eylemlerine destek veren Nurgül Yeşilçay, İran'da başlatılan olaylarla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

02 Ocak 2018 Salı 16:43
Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti

Gezi eylemleri esnasında çapulcuların arasında yer alan Nurgül Yeşilçay, İran'da başlatılan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İRAN'A DESTEK PAYLAŞIMI

Gezi Parkı olaylarının baş mimarlarından biri olan Yeşilçay, "Belli dış güçlerin coşkulu söylemlerinden anlaşılıyor ki güzel bir kıvılcım alev almış durumda! Sonucun illaki muhteşem İran halkından yana olması tek dileğim.” sözleriyle göstericilerin dış güçler tarafından desteklendiğini belirtti.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 16:43
  1. Nurgül Yeşilçay
  2. iran
  • Cemalettin ÖzgençCemalettin Özgenç55 dk önce
    TC olarak devlet ve millet olarak ıranın bize karşı tüm hatalarına rağmen bu ayaklanma nin karşisinda olmalıyız çünkü sırayabizi koyacaklar
  • BilalBilal1 sa önce
    Sizin gibi fitnelere gün doğmayacak inşaallahvatan hainleri sarlatanlar
  • Alper taşAlper taş1 sa önce
    ...gezide kurdunu dökemedi şimdi irana yeşilleniyor.
  • halil45halil451 sa önce
    aman ne mail evrele senlik. illa ünlümü olmak gerek
  • Adsız.Adsız.1 sa önce
    Zavallılar,üç kuruşluk dünyalık için her kalıba giriyorlar...Vatana ihanet nile olsa farketmiyor....Rabbimiz ıslah etsin....
  • Kamil s. Kamil s. 1 sa önce
    Bu hainlarin sonu gelmez bunların kafasını ezmedikçe
  • berk aydın berk aydın 1 sa önce
    3 kuruşluk akıllarıyla , 5 kuruşluk bilgileriyle şu sanatçıları başımıza çıkaranlarda da kabahat.
  • Fahreddin Özdemir Fahreddin Özdemir 1 sa önce
    Müslüman bir ülkeye kim kötülük yapıyor bunlar onların başdestekçisi oluyor. Emperyalistlerin oyuncağı olmak bunlar için şeref payesi...
  • EratErat1 sa önce
    Ne ara farsça öğrenmiş ya?
  • yusufyusuf1 sa önce
    Bunların mayasında var bi problem.
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