Gezi'nin başrol oyuncusundan İran Tweeti
Gezi Parkı eylemlerine destek veren Nurgül Yeşilçay, İran'da başlatılan olaylarla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.02 Ocak 2018 Salı 16:43
Gezi eylemleri esnasında çapulcuların arasında yer alan Nurgül Yeşilçay, İran'da başlatılan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İRAN'A DESTEK PAYLAŞIMI
Gezi Parkı olaylarının baş mimarlarından biri olan Yeşilçay, "Belli dış güçlerin coşkulu söylemlerinden anlaşılıyor ki güzel bir kıvılcım alev almış durumda! Sonucun illaki muhteşem İran halkından yana olması tek dileğim.” sözleriyle göstericilerin dış güçler tarafından desteklendiğini belirtti.
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Cemalettin Özgenç55 dk önce TC olarak devlet ve millet olarak ıranın bize karşı tüm hatalarına rağmen bu ayaklanma nin karşisinda olmalıyız çünkü sırayabizi koyacaklar Bilal1 sa önce Sizin gibi fitnelere gün doğmayacak inşaallahvatan hainleri sarlatanlar Alper taş1 sa önce ...gezide kurdunu dökemedi şimdi irana yeşilleniyor. halil451 sa önce aman ne mail evrele senlik. illa ünlümü olmak gerek Adsız.1 sa önce Zavallılar,üç kuruşluk dünyalık için her kalıba giriyorlar...Vatana ihanet nile olsa farketmiyor....Rabbimiz ıslah etsin.... Kamil s. 1 sa önce Bu hainlarin sonu gelmez bunların kafasını ezmedikçe berk aydın 1 sa önce 3 kuruşluk akıllarıyla , 5 kuruşluk bilgileriyle şu sanatçıları başımıza çıkaranlarda da kabahat. Fahreddin Özdemir 1 sa önce Müslüman bir ülkeye kim kötülük yapıyor bunlar onların başdestekçisi oluyor. Emperyalistlerin oyuncağı olmak bunlar için şeref payesi... Erat1 sa önce Ne ara farsça öğrenmiş ya? yusuf1 sa önce Bunların mayasında var bi problem.