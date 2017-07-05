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Gezi provokatörleri iş başı yaptı

Gezi olayları döneminde Türkiye'den sürekli canlı yayın yapan Mark Lowen, şimdi de Adalet Yürüyüşü için Türkiye'ye gelerek canlı yayınlar yapmaya başladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:50
Gezi provokatörleri iş başı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüş, 21. gününe girdi.

İstanbul'da sonlandırılacak yürüyüş, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından büyük bir toplum hareketi olarak gösterilmeye çalışılıyor.

OLAYLARIN ORTASINDAKİ İNGİLİZ

2013 yılında çıkarılan Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilerin arasına katılarak; alandan canlı yayınlar yapan İngiliz Mark Lowen da Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.

GEZİ'NİN DEVAMI

İngiliz muhabire konuşan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, bu yürüyüşün Gezi Parkı olaylarının devamı olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:50
  1. chp
  2. bbc
  • Adıyaman'lıAdıyaman'lı1 dk önce
    Hemen sınır dışı edilsin.
  • Rothschild lar ve Indra gandi Rothschild lar ve Indra gandi 7 dk önce
    Benim anlamadigim milli basini iclerine sokmuyorlar nerde basin ozgurlugu ama provakasyon medyasiyabanci piyonlarla yerli piyonlar eye gote parmak i ic ice Bu serler geneayni oyunun pesinde bu gazetecinin ingiltereyle degil Rothschildlarla bagi varRothschild lar ile kralice karsi cephelere gecti. Yasli kralicenin son savas I olacak Bu gazete Ci Rothschildcia e calisiyor Geziyi darbeyi yaptiran merkezehem pyd ile hemKatar hem de indira gandi ile yeni bir saldiri pesindeler
  • HasanHasan9 dk önce
    Bu pislikleri kim ülkeyesokuyor izin veriyorsasoruşturulması lazım ...nasıl bir ülkeyiz ya ...
  • Adanali Adanali14 dk önce
    Hükümet niye bu itlere karışmıyor insan şaşıyor.Bir türkiye mensubu ingilterde devletin alayhine yayın yaparsa kabul eder mi şeytan ingiltere kabul etmezler.Niye biz kabul ederiz ki
  • osmanosman15 dk önce
    Kim sokuyo bunları Türkiyeye , ne tuhaf ülkeyiz
  • GayseriliGayserili22 dk önce
    Bu aziz milletten ne kotuluk gordunuzde her turlu ihaneti yapiyorsunuz allahin laneti uzerinize olsun
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 25 dk önce
    Bunların Derdi Başka. Ortalığı Karıştırmak, Ajanlık . Neden İzin Veriliyor? Ayrıca, Selin Böke ,Bu Yürüyüşün, Gezi nin, Devamı Olduğunu Söylemiş. Bu Hainler, Neden Tutuklanmıyor?
  • HurriyetHurriyet30 dk önce
    Adalet değil Dalalet yürüşü
  • Nevzat BilginerNevzat Bilginer31 dk önce
    ben bu konuda fazla bir bilgiye sahip değilim de,peki bunları tanıdığımız halde engellemek mümkün değil mi?yani bun lar ellerini kollarını sallayarak bu ülkede fesad çıkarmak için geldikleri bes belli bu alçakları bu ülkeye sokmamalı! onlar bu ülkenin en yüksek devlet adamlarına sorun çıkarırken neden bu alçaklara buyur buyur edlim??
  • Ruhi Ruhi 38 dk önce
    bu iti neden ülkemize aliyorsunuz ulan keMal Allah büyük tez zaman da insAllah
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