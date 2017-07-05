Gezi provokatörleri iş başı yaptı
Gezi olayları döneminde Türkiye'den sürekli canlı yayın yapan Mark Lowen, şimdi de Adalet Yürüyüşü için Türkiye'ye gelerek canlı yayınlar yapmaya başladı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüş, 21. gününe girdi.
İstanbul'da sonlandırılacak yürüyüş, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından büyük bir toplum hareketi olarak gösterilmeye çalışılıyor.
OLAYLARIN ORTASINDAKİ İNGİLİZ
2013 yılında çıkarılan Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilerin arasına katılarak; alandan canlı yayınlar yapan İngiliz Mark Lowen da Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.
GEZİ'NİN DEVAMI
İngiliz muhabire konuşan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, bu yürüyüşün Gezi Parkı olaylarının devamı olduğunu söyledi.
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Adıyaman'lı1 dk önce Hemen sınır dışı edilsin. Rothschild lar ve Indra gandi 7 dk önce Benim anlamadigim milli basini iclerine sokmuyorlar nerde basin ozgurlugu ama provakasyon medyasiyabanci piyonlarla yerli piyonlar eye gote parmak i ic ice Bu serler geneayni oyunun pesinde bu gazetecinin ingiltereyle degil Rothschildlarla bagi varRothschild lar ile kralice karsi cephelere gecti. Yasli kralicenin son savas I olacak Bu gazete Ci Rothschildcia e calisiyor Geziyi darbeyi yaptiran merkezehem pyd ile hemKatar hem de indira gandi ile yeni bir saldiri pesindeler Hasan9 dk önce Bu pislikleri kim ülkeyesokuyor izin veriyorsasoruşturulması lazım ...nasıl bir ülkeyiz ya ... Adanali14 dk önce Hükümet niye bu itlere karışmıyor insan şaşıyor.Bir türkiye mensubu ingilterde devletin alayhine yayın yaparsa kabul eder mi şeytan ingiltere kabul etmezler.Niye biz kabul ederiz ki osman15 dk önce Kim sokuyo bunları Türkiyeye , ne tuhaf ülkeyiz Gayserili22 dk önce Bu aziz milletten ne kotuluk gordunuzde her turlu ihaneti yapiyorsunuz allahin laneti uzerinize olsun Rabia Zafer 25 dk önce Bunların Derdi Başka. Ortalığı Karıştırmak, Ajanlık . Neden İzin Veriliyor? Ayrıca, Selin Böke ,Bu Yürüyüşün, Gezi nin, Devamı Olduğunu Söylemiş. Bu Hainler, Neden Tutuklanmıyor? Hurriyet30 dk önce Adalet değil Dalalet yürüşü Nevzat Bilginer31 dk önce ben bu konuda fazla bir bilgiye sahip değilim de,peki bunları tanıdığımız halde engellemek mümkün değil mi?yani bun lar ellerini kollarını sallayarak bu ülkede fesad çıkarmak için geldikleri bes belli bu alçakları bu ülkeye sokmamalı! onlar bu ülkenin en yüksek devlet adamlarına sorun çıkarırken neden bu alçaklara buyur buyur edlim?? Ruhi 38 dk önce bu iti neden ülkemize aliyorsunuz ulan keMal Allah büyük tez zaman da insAllah