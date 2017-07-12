Gezici Mehmet Ali Alabora yıllar sonra bakın nerede ortaya çıktı!

Gezi Parkı olaylarının ardından İngiltere’ye yerleşen oyuncu Memet Ali Alabora ve Pınar Öğün, yakınlarıyla görüşmek için geçen hafta Yunan adalarına geçmişti.

Önce aileleriyle buluşan çift, önceki gün de aralarında Şebnem Sönmez ve Levent Üzümcü’nün de bulunduğu arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Sönmez ve Üzümcü, buluşmada çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.