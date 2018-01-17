Gezici kafa CHP’de başkan

Yüzü maskeli şekilde polis taşlayan, terörü ve terör yandaşlarını öven Canan Kaftancıoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı’na getirilmesi kamuoyunda infiale sebeb oldu. Her kesimden CHP’ye ağır eleştiriler yöneltiliyor. Akit’e konuşan siyasiler ve yazarlar, dağa çıkamayan militanların CHP kadrolarına girmeye başladığını, cumhur ittifakına karşı terör ittifakı oluşturulduğunu söylediler.



CHP TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAHÇIVANIDIR



AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Eline taş alarak bu millete, bu milletin polisine, bu milletin camına-çerçevesine taş atmış bir militanı İstanbul il başkanı yapan CHP bizi şaşırtmamıştır” dedi. “CHP’nin gerçek yüzü gün geçtikçe su yüzüne çıkıyor” ifadesini kullanan Ahmet Hamdi Çamlı, “CHP aslında böyle bir partiydi. Devlete hakim olduğu müddetçe bu yüzünü gizleyen CHP artık gerçek misyonunu açıkça sergiliyor” diye konuştu.



CHP’nin terör örgütleriyle olan ilişkisine değinen Çamlı, “Türkiye’de faaliyetlerde bulunan terör örgütlerinin büyük çoğunluğunun arkasında CHP vardır. DHKP-C, PKK, FETÖ gibi tüm terör örgütlerinin sahibi CHP zihniyetidir. Uluslararası sahipleri de siyonizm güdümlü emperyalizmdir. CHP bu ülkede terör örgütlerinin bahçıvanıdır. Onları eker, biçer, sular, gübreler, ayrık otlarını temizler ki rahatlıkla yetişsinler ve milletin maneviyatını, mukaddesatını iğfal etsinler. Bunu da ibadet aşkıyla yaparlar. Nasıl siyonistler Gazze bombalanırken gidip hakim tepelerde tiyatro seyreder gibi Gazze’nin bombalanmasını seyrediyorsa, CHP de aynı şekilde bu kirli işleri zevkle yapıyor. Dağa çıkamayan militanlar CHP kadrolarına giriyor” şeklinde konuştu.



KAFTANCIOĞLU PROJE ÜRÜNÜ



Araştırmacı yazar Murat Akan, Canan Kaftancıoğlu’nun proje olduğunu, CHP’lilerin sokağa çekilmek istendiğini söyledi. Murat Akan, “Toplumun genleriyle CHP’nin genleri uyuşmuyor. Ortalama toplumun normları CHP’yi ilgilendirmiyor ve CHP kendi azınlık düşüncesini, azınlık doğrularını toplumun geneline yayarak ülkeyi bu şekilde yönetmek istiyor. Toplum da bunu reddediyor ve iktidara gelemiyor bunlar. Bunu telafi etmek için halkta karşılığı olmayan partiyi radikalleştirmeye başladılar. Radikal ve sokağı seven kişileri partinin kilit noktalarına getirerek CHP’yi sokağa çekmek istiyorlar. Canan Kaftancıoğlu da buna net bir örnektir” ifadelerini kullandı.



AK Parti-MHP arasındaki “Cumhur İttifakı”na karşı CHP ile HDP arasında örtülü bir terör ittifakı olduğuna dikkat çeken Akan, şunları söyledi: “Siyaseten Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü kesemeyeceklerini de anlayınca CHP ve HDP’yi tamamen radikalleştirerek sokakları alevlendirme projesidir bu. Batı’nın Türkiye üzerindeki baskısını artırarak, baskıyla toplumu korkutup, Erdoğan’ı 2019’da safdışı bırakma düşüncesi yürürlüktedir. Kaftancıoğlu daha seçildiği gün ‘saray iktidarını yıkmaya gideceğiz’ diyor. Bu sokağa teşvik etmektir. Canan Kaftancıoğlu aynı zamanda Birleşik Haziran Hareketi üyesidir. Birleşik Haziran Hareketi ve benzeri grupları tamamen Soros destekliyor. Sokakta yazılmış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır bir küfür içeren duvar yazısını bile fotoğraflayarak paylaşacak kadar radikal bir isim olan Kaftancıoğlu’nun proje olduğunu düşünüyorum.”

CHP MARJİNAL SOLA SAVRULUYOR



Siyasetçi-yazar Ömer Vehbi Hatipoğlu, CHP’nin marjinal sola doğru savrulduğunu belirtti. Hatipoğlu, “CHP’li kimi sözcülerin ifadeleri dikkate alınacak olunursa, karşımızda iktidara talip bir parti değil, adeta marjinal sol örgütrlerin muhalefete talim temsilcileri gibi bir izlenim bırakmaktadırlar. Bu, Türkiye açısından üzüntü verici bir durumdur. Zira anamuhalefet partisinin kendisini iktidara hazırlaması gerekirken giderek bu ülkenin değerlerinden uzaklaştığını görüyoruz. CHP’nin kendisini konumlandırdığı yer sadece CHP’yi bitirmekle kalmaz aynı zamanda ülkede bir muhalefet sorunu olduğunu bir kez daha ortaya koyar” dedi. Hatipoğlu şöyle devam etti: “Sayın Kaftancıoğlu’nun geçmişte ortaya koyduğu ifadeler aslında CHP’nin temel kuruluş ilkelerine de aykırı ifadelerdir. Bu şu demektir; CHP eğer bir değişim geçirecekse bu değişim görüldüğü gibi pozitif değil, radikal sol söyleme düşme değişimi oluyor ve olacaktır.”

FARUK ARSLAN / İSTANBUL