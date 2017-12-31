Gezi tiyatrosu İran sahnesinde

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA Sosyal medya üzerinden örgütlenen binler sokaklara dökülüp, Hasan Ruhani aleyhine, ‘Diktatöre ölüm’, ‘Ruhani’ye ölüm’ sloganları attı. Başörtüsünü çıkarıp “duran kadın” figürü veren kadın dikkat çekti.

Hayat pahalılığını ve rejimin iç ve dış politikalarını protesto edenlerin polisle çatıştığı İran’daki olaylar, 4 yıl önce Türkiye’de sahnelenen ‘Gezi parkı’ ihanetine benziyor. Burada ağaç bahanesiyle sokağa dökülenler, İran’da zamlar nedeniyle polisle çatışıyor. ABD ambargosu ve petrol fiyatlarındaki durum nedeni ile ekonomisi zor günler geçiren İran’da, kötüleşen durumu protesto amacıyla başlayan gösteriler iç çatışmaya dönüşüyor. Düzenlenen gösterilerde ABD ile yapılan nükleer anlaşma sonucu ekonominin düzeleceği sözünü veren Devlet Başkanı Ruhani aleyhine, ‘Diktatöre ölüm’, ‘Ruhani’ye ölüm’, ‘Mollalar dışarı’ gibi sloganlar nedeni ile 52 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, “hayat pahalılığı” bahanesiyle yapılan sokak gösterilerinin ardında başka nedenlerin olduğunu belirtti. Cihangiri, “Sokak gösterilerini başlatanlar, onu durduranlar olmayacaktır. Çıkan duman kendi gözlerini de yakacaktır” dedi.

REJİM YANLILARI SOKAĞA ÇIKTI

İran’ın 2. büyük kenti Meşhed’de yüzlerce kişi fiyatları protesto etmek için sokaklara dökülerek hükümet karşıtı sloganlar atmasının ardından, etkin din adamlarından Ayetullah Ahmed Alamolhoda sert müdahale çağrısında bulundu. Göstericilere karşı halkı sokağa çağıran Alamolhoda, “Güvenlik güçleri ve kolluk kuvvetleri isyancıları kendi hallerine bırakırsa, düşmanlar yayınlayacakları görüntüler ve fotoğraflar ile İran İslam Cumhuriyeti’nin Meşhed’de devrimci temelini kaybettiğini söyleyeceklerdir” dedi. Alamolhoda’nın çağrısının ardından yüzbinlerce rejim yanlısı, Ruhani’ye destek gösterilerinde bulundu.

TRUMP’TAN AÇIK DESTEK

İran rejimine karşı düzenlenen protestolara katılan bir kadın, artık başörtüsü takmayacağını ilan ederek, tıpkı ‘Gezi parkı’ ihanetinde olduğu gibi saatlerce olduğu yerde bekledi. Gösterilerin ardından twitter hesabından bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, “Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor” ifadelerini kullanarak göstericilere açıktan destek verdi.