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Gezi provokatörleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde

Gezi Parkı olayları sırasında Türkiye'ye gelerek canlı yayınlar yapan Mark Lowen, şimdi de Adalet Yürüyüşü'nden yayın yapıyor.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:19
Gezi provokatörleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı yürüyüş, 21. gününe girdi.

İstanbul'da sonlandırılacak yürüyüş, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından büyük bir toplum hareketi olarak gösterilmeye çalışılıyor.

OLAYLARIN ORTASINDAKİ İNGİLİZ

2013 yılında çıkarılan Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilerin arasına katılarak; alandan canlı yayınlar yapan İngiliz Mark Lowen da Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.

GEZİ'NİN DEVAMI

İngiliz muhabire konuşan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, bu yürüyüşün Gezi Parkı olaylarının devamı olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:19
  1. chp
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