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Gezi olaylarının sponsoru Türkiye'de!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, referandum sonrası sokak olayları başlatmak isteyenlerin ortaya çıktığı belirterek, gezi olaylarına destek veren George Soros'un Türkiye'de olduğuna söyledi.

Gezi olaylarının sponsoru Türkiye'de!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:36

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabında yaptığı açıklamada 'Gezi olaylarının arkasında Soros'un olduğunu' ifade ederek "Soros'un şu günlerde Türkiye'ye gelmesi tesadüf olamaz. Yeni Gezi organizesi için gelmiş olması en muhtemel ihtimal." dedi.

Gökçek, ayrıca Soros'un Türkiye seyahatinde kimlerle görüştüğünün önemli olduğuna dikkat çekti.

TÜRKİYE GENELİNDE SOKAK ÇAĞRILARI

16 Nisan gecesi referandum sonuçlarının meşru olmadığını iddia eden çok sayıda 'hayırcı' özellikle İstanbul'un Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerinde sokağa dökülerek slogan atmıştı.
Bu kişiler şimdilerde sosyal medya üzerinden ülke geneline yayılan sözde protesto gösterileri organize etmeye başladı.

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GEZİ'YE DESTEK VERDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Soros daha önce Gezi olayları sırasında sokağa çıkanlara hukuki ve tıbbi destek sağladığını itiraf etmişti.

 
EtiketlerGeorge SorosMelih Gökçek
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:36
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