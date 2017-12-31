Gezi imamından yılbaşı mesajı: Eğlenin

Yılbaşının bir 'kültür emperyalizmi' olduğunu söyleyenlere karşı çıkan İhsan Eliaçık, yılbaşı gecesinde eğlenemenin helal olduğunu iddia etti.

'EĞLEN HELALDİR'

Tweetinde kullandığı ifadelerle dikkat çeken Eliaçık 'İslam'da yılbaşı değil; öldürmek, çalmak, iftira atmak, tecavüz, rüşvet haramdır... Güneş takvimi diyorsan güneşi yaratan da Allah'tır... İsa'nın doğumu diyorsan İsa da Allah'ın elçisidir...Eğleniyorlar diyorsan kimseye zarar vermeden sen de eğlen helaldir, bir şey olmaz.' tweetini paylaştı.