Gezi imamından yılbaşı mesajı: Eğlenin
Gezicilerin imamı olarak bilinen İhsan Eliaçık yılbaşında eğlenmenin günah olmadığını iddia etti.31 Aralık 2017 Pazar 11:45
Yılbaşının bir 'kültür emperyalizmi' olduğunu söyleyenlere karşı çıkan İhsan Eliaçık, yılbaşı gecesinde eğlenemenin helal olduğunu iddia etti.
'EĞLEN HELALDİR'
Tweetinde kullandığı ifadelerle dikkat çeken Eliaçık 'İslam'da yılbaşı değil; öldürmek, çalmak, iftira atmak, tecavüz, rüşvet haramdır... Güneş takvimi diyorsan güneşi yaratan da Allah'tır... İsa'nın doğumu diyorsan İsa da Allah'ın elçisidir...Eğleniyorlar diyorsan kimseye zarar vermeden sen de eğlen helaldir, bir şey olmaz.' tweetini paylaştı.