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Gezi imamından yılbaşı mesajı: Eğlenin

Gezicilerin imamı olarak bilinen İhsan Eliaçık yılbaşında eğlenmenin günah olmadığını iddia etti.

31 Aralık 2017 Pazar 11:45
Gezi imamından yılbaşı mesajı: Eğlenin

Yılbaşının bir 'kültür emperyalizmi' olduğunu söyleyenlere karşı çıkan İhsan Eliaçık, yılbaşı gecesinde eğlenemenin helal olduğunu iddia etti.

'EĞLEN HELALDİR'

Tweetinde kullandığı ifadelerle dikkat çeken Eliaçık 'İslam'da yılbaşı değil; öldürmek, çalmak, iftira atmak, tecavüz, rüşvet haramdır... Güneş takvimi diyorsan güneşi yaratan da Allah'tır... İsa'nın doğumu diyorsan İsa da Allah'ın elçisidir...Eğleniyorlar diyorsan kimseye zarar vermeden sen de eğlen helaldir, bir şey olmaz.' tweetini paylaştı.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 11:45
  1. İhsan Eliaçık
  • HayatHayat59 dk önce
    İmamin saydiklari hepside icinde mevcuttur... Helal mi kaliyo daha apacik saymiss
  • HayatHayat1 sa önce
    Yil basi gecesi neler oluyo neler bunun nesi helal helallik ne kaliyo?????????
  • AlacalıMelikşah AlacalıMelikşah 1 sa önce
     Bu adam modern Bel'amdır. Çok seviyorsadefolsun gitsin noel babanın ülkesine. Ensesi kilisedireği gibi olmuş alçağın.
  • CilginCilgin1 sa önce
    Iste bu ya! Eylenecegiz
  • BetoBeto1 sa önce
    OGLUM SEN SAPIKSIN LAN!!!LÜTFEN BU pislige imam felan demeyin ya.."Gezinin SAPIGI" daha güzel yakisir..yani!!!
  • KarakargaKarakarga1 sa önce
    Bu sapkının haberini yaparken onu aşağılayarak haber yapın. Yoksa ona kananlar olabilir.
  • ErsinErsin1 sa önce
    Dili alim münafık hadisi seninşahsında zuhur etmıstir.kime benzersen onlardansin sözüseni ifşa ediyor.bide eklesen ya parayla hayır da yapiliyor fakir fukara yediriliyor giydiriliyor piyango helaldir diye
  • turkturk1 sa önce
    FOTORE INANAN BUNA HAYLI INANIR. HARBI MAL BU INSANOGLUNUN DAMLASI..
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