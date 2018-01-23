Gezi imamından Mehmetçik için skandal yorum: 'Şirktir'

Gezi Parkı eylemleri sırasında yaptığı açıklamalarla "Gezi'nin hocası" olarak nam salan İhsan Eliaçık, Afrin operasyonu ile özdeşleşen "Kızıl elma" ile ilgili skandal bir açıklamada bulunarak 'Şirktir' dedi.

AFRİN'E GİDEN MEHMETÇİK, "KIZIL ELMAYA GİDİYORUM" DEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Afrin'e giden askerlerimizden biri nereye gittiği sorulduğunda "Kızıl Elma'ya" cevabını vermiş, ve tüm Türkiye'nin gönlünü fethetmişti.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Kahraman askerimizin sözlerinin üzerine İhsan Eliaçık'ın attığı tweet sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

İşte İhsan Eliaçık'ın attığı skandal tweet:

'Kızıl elma' denen şey şirktir. 'Türk cihan hakimiyeti mefkuresi'ymiş... Sen kim oluyorsun da dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsun? Kim dünyayı ele geçirmeye kalkıyorsa Allah'a ortak koşuyor demektir. Mülk Allahındır!