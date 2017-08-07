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Gernot Erler: Kırım konusu, Donbas anlaşmazlığının çözümünden sonra görüşülmeli

Almanya’nın Rusya, Orta Asya ve Doğu Ortaklığı Ülkeleri ile Toplumlararası İşbirliği Koordinatörü Gernot Erler, "’Kırım konusu, Donbas anlaşmazlığının çözümünden sonra görüşülmeli’’ dedi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:26
Gernot Erler: Kırım konusu, Donbas anlaşmazlığının çözümünden sonra görüşülmeli

Almanya’nın Rusya, Orta Asya ve Doğu Ortaklığı Ülkeleri ile Toplumlararası İşbirliği Koordinatörü Gernot Erler, Kırım konusunun Donbas anlaşmazlığının halledilmesinin ardından gündeme getirilmesi gerektiğini, anlaşmazlık çözülene dek Rus tarafına bağlı Kırım’ın statüsüyle ilgili tartışmalara karşı olduğunu söyledi. Erler, Avrupa’da öncelikle Ukrayna’nın doğusundaki kanlı çatışmanın siyasi çözümüne yoğunlaşılması ve Kırım konusunun ancak bu "siyasi sürecin" sonrasında tartışmaya başlanması gerektiği yönünde bir görüş birliği olduğunu ifade etti. Erler, AB’nin yaptırımlarının Moskova’ya karşı hafifletilmesinin ancak Donbas’daki ateşkes de dahil olmak üzere Minsk anlaşmalarının uygulanmasının ardından mümkün olabileceğini vurguladı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:26
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