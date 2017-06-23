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Geriye bu manzara kaldı… Bakan açıkladı: Tam 250 bin kişi…

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciRamazan Bayramı için ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 250 bine ulaştığını açıkladı

23 Haziran 2017 Cuma 12:11
Geriye bu manzara kaldı… Bakan açıkladı: Tam 250 bin kişi…

Valiliğin kararıyla Suriyelilerin geçen haftadan bu yana ülkelerine geçişleri devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Sabah saatlerinde geçiş işlemlerini yaptırıp ülkelerine geçiyor. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği sınırda sıcaktan bunalıp bayılanlara sağlık görevlileri tarafından müdahale ediliyor. Sıcak havaya rağmen sınır kapısında yoğunluk oluşturan ve zaman zaman izdihama yol açan Suriyeliler'den yaşlı, hamile ve hastaların geçişlerine öncelik tanınıyor.  Suriyelilerin sınır hattındaki yoğunluk nedeniyle temizlik görevlileri tarafından da temizlik yapıldı. Görevliler, yaklaşık 2 kamyon çöpü toplayıp atık tesisine götürdü.

"SAYI 250 BİNİ AŞTI"

Ramazan Bayramı dolayısıyla gümrük kapılarından Suriye'ye geçen sığınmacılara yönelik gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Suriye'ye geçen sığınmacı sayısı şu an itibarıyla toplamda 250 bini aştı. Temmuz'a kadar geçişler devam eder. Orada güvenli bölgeler oluşturuldu. Yoğun bir geçiş talebi var. Kapılarımızda yığılmalar var. Geçişlerin güvenlik boyutunu da dikkate alarak işlemleri hızlandırıyoruz" diye konuştu.
 

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:11
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