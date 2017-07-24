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Gerilla annesi olmak istiyordu! Bakın ne oldu

Daha önce Cumhuriyet'e verdiği röportajda gerilla annesi olmak istediğini söyleyen Füsun Demirel pazarda tezgah açıyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:52
Gerilla annesi olmak istiyordu! Bakın ne oldu

Füsun Demirel, İstanbul Bomonti'deki ikinci el pazarında tezgah açıp pazarcılık yapıyor.

"TİYATRO OLMADIĞINDA YAPIYORUM"

Gazeteduvar.com'dan Anıl Mert Özsoy'a konuşan Demirel; "Buradaki ortamı çok sevdim. Müthiş bir kadın dayanışması var. Güzel dostluklar var. Baktığım zaman pek çok tezgah sahibi iyi eğitimli, yüksek okul mezunu ve bir şekilde mesleklerini yapamayan kimseler… Bu arkadaşlar kendilerine böyle bir alternatif yaratmışlar. Ben de özellikle yaz aylarında tiyatro olmadığı için evde oturmak zorunda kalıyorum. Bu zamanımı değerlendirmek istedim. Biraz da tezgahı büyüttüm." dedi.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Füsun Demirel, 13 Mart 2016'da Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda "Gerilla annesi olmak istiyorum" demişti ve tepki çekmişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:52
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