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Gerilla annesi olamadı ama... Şimdi pazara düştü!

Daha önce Cumhuriyet'e verdiği röportajda gerilla annesi olmak istediğini söyleyen Füsun Demirel pazarda tezgah açıyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:08
Gerilla annesi olamadı ama... Şimdi pazara düştü!

Füsun Demirel, İstanbul Bomonti'deki ikinci el pazarında tezgah açıp pazarcılık yapıyor.

"TİYATRO OLMADIĞINDA YAPIYORUM"

Gazeteduvar.com'dan Anıl Mert Özsoy'a konuşan Demirel; "Buradaki ortamı çok sevdim. Müthiş bir kadın dayanışması var. Güzel dostluklar var. Baktığım zaman pek çok tezgah sahibi iyi eğitimli, yüksek okul mezunu ve bir şekilde mesleklerini yapamayan kimseler… Bu arkadaşlar kendilerine böyle bir alternatif yaratmışlar. Ben de özellikle yaz aylarında tiyatro olmadığı için evde oturmak zorunda kalıyorum. Bu zamanımı değerlendirmek istedim. Biraz da tezgahı büyüttüm." dedi.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Füsun Demirel, 13 Mart 2016'da Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda "Gerilla annesi olmak istiyorum" demişti ve tepki çekmişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:08
  1. Füsun Demirel gerilla
  • HakanHakan19 dk önce
    Pazara dustu ifadesi pazarcilar icin hakaret.pazarcilik kotu birsey degil
  • BerlinliBerlinli27 dk önce
    Bence terörist annesi demesi daha mantıklı.
  • Hkn...Hkn...47 dk önce
    Helalinden kazanıyorsa tebrik etmek lazım.Ne demek pazara düştü sanki gen..eve düştü ..
  • birisibirisi1 sa önce
    pazara düşmek ne demek orada alın teriyle ekmek kazanılıyor. babası asker askere kıyan pkk lı annesi olmak istiyorum demesi hiç anlaşılır gibi değil. 
  • Hasan ayazHasan ayaz1 sa önce
     .pazar tezgahına düşmek ne demek,ne zamandan beri alnının terini, ne işde olursa olsun akıtan, helal Rızk peşinde koşan ,kim olursa olsun ,düşmüş oluyor?
  • AliAli1 sa önce
    Bu kadının 50 yasından sonra dogrudugu ıkı kucuk cocugu var. Neden onları buyutmek yerıne pazarda tezgah acıyor anlamadım? Gercı cocukları kendısı buyutup onları "gerılla" yapsa ayrı kotu bır durum ama yıne de 50 yasından sonra bın zahmet yapılan cocukların evde bırakılıp "pazarda vakıt degerlendırımesını" anlamadım...
  • AviniAvini1 sa önce
    Dikkatli olun " su uyur düşman uyumaz"
  • SSSS1 sa önce
    Pazara düştü diye başlık atılırmı? Pazarda tezgah açmak düşkünlük müdür?
  • hurkanhurkan1 sa önce
    Pazarda tezgah acacagina gidip bir gerillasini evlat edinsin boylece 'belki' pkk maasa baglar.
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