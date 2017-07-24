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Gerilim yükseliyor: Rusya askerlerini kaydırdı

Rusya Ukrayna sınırına saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış üç bölük asker kaydırdı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:55
Gerilim yükseliyor: Rusya askerlerini kaydırdı

Ukrayna Savunma Bakanı Nikolay Mujenko, Rusya'nın Ukrayna sınırına üç bölük asker kaydırdığını ve bu bölüklerin saldırıya yönelik olarak eğitilip donatılmış birlikler olduğunu söyledi.

EĞİTİLMİŞ ASKERLER

Mujenko, yaptığı basın açıklamasında, bu birliklerin motorize birlikler olduğunu ve ani saldırı taktiği doğrultusunda eğitilmiş olduklarını dile getirdi.

GERİLİMİ BİLİNÇLİ TIRMANDIRIYORLAR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin de, önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Doğu Ukrayna'daki gerilimi son zamanlarda bilinçli olarak tırmandırdığını söylemişti.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:55
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