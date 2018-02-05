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Flaş iddia: Rus uçağını ABD düşürdü

İdlib’de doğrudan kontrol ettiği gruplara omuzdan atılan hava savunma füzesi ‘MANPADS’ veren ABD'nin, Rusya’ya ait SU-25 savaş uçağının düşürülmesinde rol oynadığı iddia edildi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:48
Flaş iddia: Rus uçağını ABD düşürdü

Afrin’de eli kanlı terör örgütü PKK’ya örtülü şekilde TIR’lar dolusu silah gönderen Washington, İdlib’de bizzat yönettiği ‘muhalif’ görünümlü gruplara da bir süredir omuzüstü hava savunma silahı MANPADS verdi. Cumartesi günü İdlib’de Rus uçağını düşürenlerin elinde ABD’nin verdiği MANPADS silahı vardı. Bir süre önce yine Lazkiye’de Rus üssü Hymeymim’e ‘muhalif’ maskeli kişilerin organizasyonuyla gerçekleştirilen bomba yüklü İHA saldırısının da bu kapsamda olduğu belirtiliyor. Saldırı sonrası bazı mihraklar Türkiye’nin desteklediği ÖSO gruplarını suçlamış ancak bu kumpas tutmamıştı. Olay sonrası Kremlin’den yapılan açıklamada “Saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Türkiye devleti ve ordusunun saldırıyla ilgisi yok” denilmişti.

BİR İSİM DİKKAT ÇEKİYOR

Sözkonusu silah organizasyonunun merkezinde ise bir isim dikkat çekiyor: Suvvar Suriye adlı grubun liderliğini yapan Cemal Maruf. Türkiye’de ABD’lilerin kullandığı İncirlik Üssü’nün sıkı bir müdavimi olan Maruf, bölgede Pentagon’un ‘en sadık adamı’ olarak biliniyor. Silah kaçakçılığı yaptığına yönelik geçmişte hakkında çok sayıda iddia bulunan Maruf, aynı zamanda ABD’nin Suriye’de silah verdiği ilk grubun da liderliğini yaptı. PKK’ya silah sevkiyatına yönelik organizasyonu Cemal Maruf’un yaptığı ileri sürülüyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 07:48
  1. ABD
  2. roket
  3. rus uçağı
  4. suriye

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  • serhatserhat1 sa önce
    bencede abd düşürmüştür............ terörist devlet abd dünyanın süper teröristi....... bıktık
  • GurayGuray1 sa önce
    Şaka mı yapiyorsunuz Rus uçağını hts düşürdü ve üstlendi.onlar mi ABD nin desteklediği muhalif grup bu kadar da olmaz bee nasıl bı oyun Allah müslümanlara karşı olan münafık ve kâfirlerin oyunlarını başına yikacaktir inşaallah
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