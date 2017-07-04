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Guiza futbola başladığı yere geri dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ispanyol golcü Daniel Guiza futbola başladığı kulüp olan Xerez'e dönüyor.

04 Temmuz 2017 Salı 22:19
Guiza futbola başladığı yere geri dönüyor

İspanya ikinci lig ekiplerinden Cadiz forması giyen Daniel Guiza, futbola başladığı takım Xerez'e dönme kararı aldığı ifade edildi. İspanya'nın en çok dinlenilen radyolarından biri olan Cadena Ser'in geçtiği habere göre İspanyol futbolcu; 'Futbolu, başladığım yerde bırakmak istiyorum' diyerek eski kulübüne yeşil ışık yaktı.

  • Daniel Guiza’nın bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Cadiz Kulübü’yle yapılacak görüşmelerin ardından, transferin gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.
Daniel Guiza, bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 22:19
  1. Fenerbahçe
  2. İspanya
  3. Daniel Guiza
  4. Geri dönüyor
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