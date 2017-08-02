Geri dönüşüm atıkları enerjiye dönüşecek

Kastamonu’da suyun, havanın ve toprağın kirletilmemesi, kaynakların sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ambalaj atıkları artık merkezinde ayrıştırılacak. Pilot bölge olarak belirlenen Salı Pazarı mevkiinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, bazı apartman sakinlerini bizzat ziyaret ederek kendilerine ambalaj atığı ayrıştırma poşeti dağıttı. Başkan Babaş, ayrıştırılan çöplerin her akşam saat 19.00 ile 21.00 saatleri arasında geri dönüşüm firması tarafından apartman önlerinden toplanacağını söyledi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Kastamonu bırakmak adına önemli bir projeye başlatıldığını vurgulayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Çevre bilincinin sağlanması geleceğimiz için çok önemli. Kirletilen bir çevre yok olan gelecektir. Bu bilinçle bugün Salı Pazarı mevkiinde başlatılan pilot proje hızla il merkezimize yaygınlaştırılacaktır. Başlatılan proje ile geri dönüşüme hız kazandırılacaktır. En önemlisi de çevremiz temiz tutulacaktır” dedi.

1 ton plastik atığın geri dönüşümü ile yüzde 95 oranında enerji tasarrufu sağlandığına dikkat çeken Başkan Babaş, “Sadece 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümünden tasarruf edilen enerji ile 100 watt’lık bir ampul 20 saat çalışmaktadır. Alüminyum atıklar geri kazanıldığında yüzde 99 oranında kirletici baca gazı emisyonu azalmaktadır. 1 ton kağıt veya karton atığın geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. 1 ton cam atığın geri dönüşümü ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanmaktadır. Ambalaj atıkları kaynakta ayrı toplandığı zaman yegane oksijen kaynağımız olan ormanların tahribatı azalacak, madenlerimizin çevreyi tahrip etmeden sürdürülebilir yönetimi sağlanacaktır. Türkiye’nin en temiz ili olan Kastamonu’muz da pilot uygulamasını başlattığımız projemizin önemi büyüktür. Burada vatandaşlarımız ambalaj atıklarını dağıtığımız ambalaj torbalarına, evsel atıklarını ise siyah torbaya atacaklardır. İlimizin geleceği açısından büyük önem taşıyan bu projeyi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz bir bir anlatmaktadır. Gerekli çalışmalar aralıksız sürecektir”

Proje çalışmaları Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın gerçekleştirdiği incelemenin ardından devam etti. Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm apartman sakinlerine ambalajların depolanacağı mavi poşetlerin dağıtımını gerçekleştirdiler.