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Geri adım atmaya başladı

Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin 9 Ocak tarihli yaptığı görüşme teklifini kabul ettiği bildirildi.

05 Ocak 2018 Cuma 16:26
Geri adım atmaya başladı

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Baek Tae-hyun, düzenlediği basın toplantısında Pyongyang yönetiminin Seul yönetimine söz konusu görüşme teklifini kabul ettiğini bildirdiğini açıkladı. Gelişme Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un çatışmacı siyasetinden geri adım atmasına ilişkin ilk işaret olarak da yorumlanıyor.

9 Ocak'ta yapılacak görüşmenin ana gündem maddelerini, ilişkilerin nasıl ilerletileceği ve çalışma gruplarının düzeyinin belirlenmesinin oluşturacağını kaydeden Sözcü Baek, Kuzey Kore tarafının gelecek ay düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılımının da söz konusu görüşmede ele alınacağını dile getirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1 Ocak'ta yaptığı yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini belirtmiş ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Kim yönetimine cevaben söz konusu olimpiyatlar öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuş ve bunun gerçekleşmesi halinde Güney Kore'nin, olimpiyat iş birliğine odaklanmanın yanı sıra Kuzey ve Güney arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesi konularını da gündeme getirmeye çalışacakları açıklamasını yapmıştı.

Bilindiği gibi Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahlardan kaynaklanan çatışma ve karşılıklı tehditler son dönemlerde artmış, Kuzey Kore lideri yılbaşı gecesi ABD'yi nükleer saldırı ile tehdit etmişti. Kim tarafından yapılan bu tehdide ABD başkanı Donald Trump bilindik alaycı tarzıyla cevap vermişti.

Açıklamasında Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

mepanews

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 16:26
  1. Trump
  2. Kuzey Kore
  3. ABD
  4. Tae-hyun
  5. Pyongyang
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