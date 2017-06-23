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Geri adım atmak zorunda kaldı

ABD Başkanı Donald Trump, FBI Eski Başkanı James Comey ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı

23 Haziran 2017 Cuma 00:10
Geri adım atmak zorunda kaldı

ABD Başkanı Trump, görevden aldığı FBI Başkanı James Comey ile yaptığı görüşmelerin kayıtları olduğuna ilişkin iddiasından vazgeçti.

DHA'nın haberine göre Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesini ve Trump'ın seçim kampanyası yetkililerinin Rus yetkililer ile görüşüp görüşmediğini soruşturan eski FBI Başkanı Comey'in, Senato İstihbarat Komitesi'nde ifade vermesinden önce, "Umalım da görüşmelerimize ilişkin kayıtlar olmasın" diyen Trump, bugün paylaştığı Twitter mesajında, "Elektronik gözleme, dinleme, kayıt altına alma, yasadışı sızdırmalar hakkında hiçbir fikrim yok.

James Comey ile yaptığım görüşmelerin kayıtları var mı yok mu bilmiyorum ama ben kaydetmedim, böyle kayıtlara sahip değilim" dedi.

James Comey, geçtiğimiz günlerde Senato İstihbarat Komitesi'nde verdiği ifadede, Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesini soruşturduğu için görevden alındığına inandığını söylemiş, Trump yönetiminin kendisini karalamak için yalanlara başvurduğunu düşündüğünü, Trump ile altısı yüz yüze, üçü de telefonla yaptığı görüşmeler ardından notlar almasının da bu yüzden olduğunu savunmuştu.

 

 
Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 00:10
  1. ABD Başkanı Trump
  2. James Comey
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