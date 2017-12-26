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Gerginlikte 2. Perde! İki belediyenin zabıtaları birbirine girdi! Gece yarısı hareketli anlar

Beşiktaş'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilçe belediyesi zabıtaları arasında, kaldırım çalışmasındaki anlaşmazlık dolayısıyla gerginlik yaşandı.

26 Aralık 2017 Salı 07:39
Gerginlikte 2. Perde! İki belediyenin zabıtaları birbirine girdi! Gece yarısı hareketli anlar

İstanbul’da kaldırım çalışması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Zabıta Ekipleri ile Beşiktaş Belediyesi Zabıta Ekipleri karşı karşıya geldi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken gerginlik yaşandı.

Olay Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Belediyesine ait iş makineleri kaldırım çalışmasına başladı. Ancak cadde büyükşehir belediyesi idaresinde olduğu için İBB’ye bağlı zabıta ekipleri çalışmaya izin vermedi.

ÇEVİK KUVVET DE SEVK EDİLDİ

Bunun özerine olay yerinde çok sayıda zabıta ekibi geldi. Gerginliği gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemi aldı. İş makineleri olay yerinden kaldırılmasıyla gerginlik büyümeden sonlandı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 07:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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