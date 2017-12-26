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Gerginliği tetikliyorlar! 10 ülke Kudüs için İsrail'e başvuruda bulundu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te büyükelçilik açmak isteyen 10 ülke ile görüştüklerini bildirdi.

26 Aralık 2017 Salı 13:37
Gerginliği tetikliyorlar! 10 ülke Kudüs için İsrail'e başvuruda bulundu

Terör Devleti İsrail'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, katil ABD'nin Siyonist uşağı Başkanı Donald Trump'ın Müslüman Kudüs'ü  İsrail başkenti olarak tanıma kararını takiben, elçiliklerini Kudüs'e taşımayı düşünen en az 10 ülke ile temas halinde olduklarını söyledi. Hotovely, "Kudüs'te büyükelçilik açmak isteyen, bazıları Avrupa ülkesi olan en az 10 ülke ile temas halindeyiz" dedi. Hotovely ayrıca, Trump'ın Kudüs kararının buna benzer hareketleri dalgalandıracağını düşündüğünü belirtti.

ABD'nin Kudüs kararının ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump’a çevrilmişti. ABD'nin Kudüs kararı BM Güvenlik Konseyi'ne taşınmış ve Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada tasarıya AB dışındaki 14 üyesi destek vermişti. ABD'nin ret oyu ile tasarı kabul edilmemiş ve tasarı daha sonra BM Genel Kurulu'nda oylanmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulan “Kudüs tasarısı” 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalırken, 21 ülke de oylamaya katılmamıştı.

Trump ise oylama öncesi yaptığı açıklamada, “Oylamayı yakından takip edeceğiz. Bize karşı oy verenlere para yardımını keseceğiz” diyerek karşı oy kullanacak üyeleri tehdit etmişti. Oylamada, ABD ve İsrail'in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı. Oylamadan birkaç gün sonra Guatemala Cumhurbaşkanı Jümmy Morales, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:37
  1. İsrail
  2. İsrail Dışişleri Bakanı
  3. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely
  4. ABD
  5. Donald Trump
  6. Kudüs
  7. Filistin
  8. Birleşmiş Milletler
  9. BM
  10. Guatemala
  11. Honduras
  12. Marshall Adaları
  13. Mikronezya
  14. Nauru
  15. Togo
  16. Palau
  17. Tel Aviv
  • Mehmet DemirtasMehmet Demirtas2 sa önce
    Onlar dinen Hz.Musa nin seriati üzerine yasayan Türklerdir.. Bu sebeple Israil e kabul edilmezler..Yahudilik ise din degil bir irk bir soy davasidir.. Evveliyati Habil i öldüren Kabil e kadar dayanir..
  • OğuzOğuz2 sa önce
    Dolar ile kurulmuş parekende devletlerin elçiliğini Kudüse taşımak?Kendi ırklarında kesinlikle idam cezası yokken yakaladıkları Filistinliler için idamı yasallaştırmak?Kaldıki Filistin israilden ayrı bir devlet.Bu üzerlerine yoksulluk ve horluk yüklenmiş millet gerçekten istediklerini yapsalar bile kimsenin onlara bir DUR diyeneyeceğinimi düşünüyor?Kendilerini ağaçların ve taşların ardına kadar didikdidik arayacak Allahın kulları çıkar elbet ve bu zulme bir DUR der.
  • OguzOguz4 sa önce
    Askinasi denen yahudililerin soyunun Hazar Türk devletimden geldigi dogru mu? Cünkü tanigim bir yahudi soyunun Türk oldugunu söylüyorBilgi verirseniz memmun olurumselamlar
  • AkpartiliAkpartili4 sa önce
    Siyonist israil nasıl kuruldu? 1947de BM genelkurulunda alınan taksim kararıyla!! Madem isrial için BM kararları yok hükmündedir ve tanımamaktadır, biz de 1947 tarihli kararı ve israili tanımayalım!!!
  • Dünya gerçeğiDünya gerçeği5 sa önce
    İşte buna reel politik diyorlar
  • HamzaHamza5 sa önce
    Hangi ülkeler diye merak ettirip haberi açtırıyorsunuz ama boş laf bilinenler.Çiftetelli medyasında farkınız kalmamış. Çok üzücü.
  • Alparslan1071Alparslan10715 sa önce
    Ülke dedikleri İstanbulda bir caddenin nüfusundan daha az nüfusu olan kağıttan devletçik...Çoğunun Telavivde temsilcisi bile yok bu tereslerin....Abd nin bahçe köpekleri kısaca...

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