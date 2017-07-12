"Gerekirse Türkiye'ye dönerim"

Münübe Yılmaz

Gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaşmasıyla açıklama yapmak üzere yabancı basın organlarının peşinden koşan FETÖ'lideri Fetullah Gülen, Alman radyo kanalı NPR'den Robert Siegel'den sonra, İngiliz haber ajansı Reuters'a da konuştu. Washington'un Türk hükümeti ile anlaşması durumunda Türkiye'ye döneceğini iddia eden Gülen, Türkiye'ye iade kararı çıkarsa, Kanada'ya kaçacağı yönündeki iddiaları da reddetti. Reuters'a konuşan FETÖ'lideri " Söylentiler doğru değil. Eğer, ABD iademi uygun görürse Türkiye'ye dönerim" dedi. özellikle ABD'nin Ulusal Güvenlik Eski Danışmanı Michael Flynn'in istifasından sonra, Donald Trump'ın, kendisini Türkiye'ye iade etmesi yönünde bir beklentisi olmadığına da vurgulayan FETÖ' lideri Gülen'in, Reuters ile yaptığı söyleşide solgun göründüğü belirtilirken, " Gülen, ayaklarını sürüyerek yürüyor ve doktorunu yakınında tutuyordu” yorumu yapıldı.