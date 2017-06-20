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'Gerekirse halkı ezeceksin!'

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin 16'sı tutuklu, 1'i firari olmak üzere 21 rütbeli asker ve 6 er hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

20 Haziran 2017 Salı 16:36
'Gerekirse halkı ezeceksin!'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıklar için, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları talep ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın onayına sunulan iddianame, Başsavcı Fidan tarafından onaylanması durumunda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.

FETÖ'NÜN TARİHÇESİ

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcıları Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan 397 sayfalık iddianamede, darbe gecesi tüm Türkiye'de yaşanan askeri hareketlilik, FETÖ'nün kısa tarihçesi, 27 şüphelilerin büyük bölümünün görev yaptığı Maltepe General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşanan askeri hareketliliğe yer verildi.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 16:36
  1. FETÖ davaları
  2. l5 Temmuz darbe girişimi
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