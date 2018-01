Gerekirse ABD’ye karşı dava açarız

HACI YAKIŞIKLI / PARİS-ANKARA - Hain FETÖ elebaşısı Gülen’in iadesiyle ilgili 4 yıldır hiçbir gelişme yaşanmazken, Hakan Atilla davasının şipşak tamamlanmasını değerlendiren Erdoğan, “Pensilvanya’nın arkasında ABD var. Ne yazık ki ABD’nin konu ile alakalı attığı tek bir adım yok. Ama biz kovalayacağız. Atilla davasıyla ilgili gerekirse karşı dava açarız; zira Halk Bankası’nın dava açma yetkisi var” dedi.

Fransa dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu... Erdoğan, “Hakan Atilla davası 9 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Fetullah Gülen hakkında neredeyse 4 yıl olmasına rağmen tek bir adım atılmamış olmamasına ne diyorsunuz?” sorusuna şu karşılığı verdi: “Bu şunu gösteriyor. Pensilvanya’nın arkasında ABD var. Sene 1999 ve 2017 FETÖ’nün elebaşını ABD’de besleyip ona 400 dönümlük araziyi tahsis eden ABD. Villalar falan her şey orada korunaklı. Herhangi bir gelişme yok. İlk etapta 85 koli ondan sonra yeni yeni sonuçlanan davalar ABD yetkililerine bildiriliyor. Ne yazık ki ABD’nin konu ile alakalı attıkları tek bir adımı yok. Ama biz kovalayacağız. Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak da, gerekirse biz ABD’ye karşı dava açarız; zira şu anda Halk Bankası’nın dava açma yetkisi var. Bu bankamızın uluslararası düzeyde ismi kirletiliyor. Bununla ilgili olarak bir karşı dava açmaları mümkün.”



ABD İLE UYUŞMUYORUZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının, “Türkiye-ABD ilişkilerinin indiği seviyeden normal bir seviyeye çıkarılma umudunuz var mı?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Bu olayın birçok başlığı var. Olay sadece YPG olayı değil. Mesela yargı sistemlerinde yaşananlar var. Bunların en önemlisi FETÖ meselesi. Yani biz ABD ile terör ile mücadelede şu an tümüyle aynı kulvarda koşmuyoruz. Şu anda İran’a, Pakistan’a yönelik yapılan açıklamaları bu çerçevede değerlendirmek lazım. Pakistan’ın terörle ne alakası var? Pakistan teröre karşı bedel ödeyen ülkelerden birisidir. Afganistan’da bununla ilgili bedel ödeyen ülkelerden birisidir. ABD bunlara terörist yaftasını yapıştırıyor diye biz bunlara terörist diyebilir miyiz? Her ülke kendi iç güvenliğini sağlamak ister. Bu gelişmeler elbette düşündürücü.



SARRAF DAVASI HUKUK KUMPASI



“Bir başka başlık, Rıza Sarraf, arkasından Hakan Atilla meselesi, Halk Bankası meselesi. Bu konu ile ilgili yargı süreci kumpas üstüne kumpaslarla dolu. Bu süreç tamamen siyasidir, adli ve hukuki değildir. Kimin eli kimin cebinde belli değildir. İşte çıkıyor birisi açıklama yapıyor ‘FBI bana 50 bin dolar verdi’ diyor. Zanlı olan birisi kalkıp ‘Bana FBI 50 bin dolar verdi’ diyorsa bir defa sizin adalet sisteminiz çöktü demektir. Bunlara yönelik yapılan bir şey var mı? Hayır yok. Şimdi nisan beklenecek. Tüm bu konular, Türkiye ve ABD arasında hukuki sistemde ikili ilişkileri ciddi manada yaralamıştır. Ciddi manada burada aramızdaki süreçte darbe yemiştir.”

AB İLE GERGİNLİK İSTEMİYORUZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile 2018’de bir yumuşama olabileceği yönündeki sinyaller hakkındaki görüşünün sorulması üzerine de, şunları dile getirdi: “Temennim odur ki olsun. Zaten siyasetin içinde buna benzer şeyleri çok yaşadık. Yaşadık ama aldığınız tekme, tokat yanınıza kâr kalıyor. Gönül bunlar olmasın istiyordu ama ne yazık ki bunlar oldu. Avusturya ile benim geçmişte, çok farklı görüşmelerim, müşterek attığımız adımlarımız olmuştu. Başbakanlığım dönemimde biz Viyana’da mesela Avrupa Birliği ile futbol maçı yapmıştık. O denli muhabbet içerisindeydik. Ama daha sonra hükümetler değişti, hava değişti, maalesef gerilimler de yaşandı. Özellikle Almanya ile farklı bir süreç yaşandı. Ama mesela Fransa, bu tuzağa düşmedi. Buna karşılık İskandinav ülkelerinden bazıları bu tuzağa düştü. Temenni ederiz ki bu süreci geride bırakalım. Biz ilişkilerin süratle toparlanmasından yanayız.”