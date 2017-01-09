Gereğini yaparız!

Kuzey Irak’ta bulunan Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Başbakanlık Ofisi’nde basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, Erbil’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Barzani’nin 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan FETÖ’ye karşı çok net ve anlamlı bir duruş sergilediğini dile getiren Yıldırım, “Gazi Meclisimizi ziyaret ettiniz, Türk milleti ile dayanışmanızı gösterdiniz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BİZİM DESTEĞİMİZLE OPERASYONLAR YÜRÜYOR

Başbakan Yıldırım, “Özellikle terör bağlamında şunları ifade etmekte yarar var, hem DEAŞ terör örgütü hem PKK terör örgütü hem de FETO terör örgütü, sadece Türkiye’nin meselesi değil aynı zamanda bu bölgenin de Irak’ın da Suriye’nin de meselesidir. Bir yandan Musul’un DEAŞ’tan temizlenmesi için sizin de içinde aktif olarak yer aldığınız, Irak Merkezi Hükümeti, koalisyon güçleri bizim de verdiğimiz desteklerle bu operasyonlar yürüyor” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin diğer yandan da Suriye’de büyük oranda DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı Harekatı’nı sürdürdüğünü hatırlatan Yıldırım, “Ortak hedefimiz bölgenin ve bütün insanlığın baş belası olan bu sapık örgütü kontrol altına almak, ortadan kaldırmak. Bu konuda uluslararası camia daha çok destek vermelidir. DEAŞ’ın Irak’ta yaptığı istilalar sonucu yerlerinden edilen insanlara siz büyük destek veriyorsunuz, onlara göz kulak oluyorsunuz. Aynı şekilde 300 bin civarında da Iraklı kardeşimizi biz kabul ettik, onlara evimizi açtık” diye konuştu.

PKK EŞİTTİR PYD EŞİTTİR YPG

Başbakan, Türkiye’nin PKK ile yurt içi ve dışında mücadelesinin sürdüğünü dile getirerek, şunları söyledi: “PKK’nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği faaliyetler, saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda sizin de güvenlik meselenizdir. Irak’ın da Merkezi Hükümetin de aynı şekilde bir güvenlik meseledir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz. Diğer yandan PYD’nin Suriye bölgesinde oldu bittiler yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden, yurdundan ettiler, adeta bir işgal içerisine girdiler. Tabii adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz, bunlar PKK’dan türemiş, isim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD eşittir YPG. Artık o kadar çok örgüt adları çıkarıyorlar ki her olaydan sonra yeni bir kısaltılmış örgüt adı duyuyoruz ama bunları yediğimizi zannetmesinler.”

TÜRKMENLER IRAK İLE KARDEŞLİK BAĞIMIZDIR

Başbakan Binali Yıldırım, Türkmen siyasetçileri kabulünde, Irak’ın içinden geçtiği zor dönemde en başta Türkmenlerin sıkıntı çektiğini, mezhep ve bölge ayırt etmeksizin bütün Türkmenlerin yardımına koştuklarını belirtti. Kabulde, Irak Türkmen coğrafyasının bütün bölge ve kesimlerini temsil eden Türkmen siyasetçilere hitap eden Yıldırım, Telafer’den Mendeli’ye bütün Irak Türkmenlerini kucakladıklarını bildirdi. Yıldırım, Türkmenlerin, dost ve kardeş Irak’ın ayrılmaz ve asli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, “Türkmenler hem öz kardeşimiz, hem de Irak’la aramızdaki kardeşlik bağıdır” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ IRAK’TAN BAŞLAR

Irak’a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, Türkmeneli TV’ye verdiği mülakatta, Irak ziyaretinin çok verimli ve başarılı geçtiğini söyledi. Ziyaret kapsamında birçok görüşme yaptığını dile getiren Yıldırım, Türkmen sivil toplum örgütleri ve milletvekilleriyle dertleşme fırsatı da bulduğunu ifade etti. Yıldırım, Irak’ta devam eden istikrarsızlıktan, DEAŞ ve PKK terör örgütünün sebep olduğu sıkıntılardan en olumsuz etkilenenlerin Türkmenler olduğuna işaret etti. Yıldırım, bu ziyaretin Türkiye-Irak ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayarak, “Türkiye baştan beri hep şunu söylüyor, ‘Irak’ın toprak bütünlüğü, Irak’ın birliği, beraberliği bizim için çok önemlidir.’ Türkiye’nin güvenliği Irak’tan başlar. Irak güvenli hale gelmezse Türkiye de güvenli değil. Onun için terörle mücadelede bizim mutlaka birlikte hareket etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.