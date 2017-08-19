Gerede’de cezaevi inşaatı başlıyor

Bolu’nun Gerede İlçesi’ne yapılacak olan L Tipi ve Açık Cezaevi’nin ihalesi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Cezaevi inşaatının ihalesini alan firma yetkilileri ile Gerede BelediyeBaşkanı Mustafa Allar, proje alanında birlikte incelemelerde bulundular. Cezaevinin faaliyete girmesiyle birlikte ilçeye hem ekonomik hem de istihdam açısından faydasının olacağını ifade eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Cezaevi projemiz için ihaleyi kazanan firmanın yetkilileriyle birlikte proje alanında incelemelerde bulunduk. İnşallah bayram sonrası yer teslimi yapılarak inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde başlayacak. Cezaevinin ilçemizde faaliyete geçmesi ile birlikte hem ekonomik anlamda hem de istihdam anlamında ilçemizde büyük değişimler yaşanacak. Ben Gerede halkı ve şahsım adına Milletvekilimiz Fehmi Küpçü’ye ve HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz’a bu büyük hizmeti ilçemize kazandırmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.