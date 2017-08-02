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Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!

Beş yıl önce rejim tarafından tutuklananı ve akıbeti bilinmeyen ünlü aktivist ve yazılımcı Hartabil'in idam edildiği öğrenildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:18
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!

Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da 5 yıl önce tutukladığı ünlü aktivist ve yazılımcı Basil Hartabil'i idam ettiği ortaya çıktı.

Hartabil'in eşi Nura Gazi Safadi, sosyal medya hesabı üzerinden, rejim güçlerinin eşine cezaevinde işkence ettikten sonra Ekim 2015'te idam ettiklerini öğrendiğini duyurdu.

Basil Safadi adıyla da bilinen Filistin kökenli rejim karşıtı aktivist Hartabil, yazılım firması işletiyordu.

"EN ÖNEMLİ 100 DÜŞÜNÜR" LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Hartabil, "Foreign Policy" dergisinin 2012 "Dünyanın en önemli 100 düşünürü" listesine girmiş, 2013'te de İngiltere merkezli Sansür Endeksi Örgütünün ifade özgürlüğü ödülünü almaya hak kazanmıştı.

2012'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

15 Mart 2012'de gözaltına alınan Hartabil, Ekim 2015'te "polis şefinin eşyalarını toplamasını emrettiği" bilgisini ailesine bildirebilmiş, ardından kendisinden haber alınamamıştı.

SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTU

"İnsan hakları İzleme Örgütü-HRW", "Suriye İnsan Hakları Gözlemevi-SOHR", "Suriye İnsan Hakları Ağı-SNHR", "Suriye'deki İnsan Hakları İhlalleri Dokümantasyon Merkezi" ve "Sınır Tanımayan Gazeteciler" gibi önde gelen insan hakları kuruluşları, Hartabil'in serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:18
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