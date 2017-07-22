Gerçek ortaya çıktı! Meğer Katar protestoları...

Bir Alman medya raporu geçtiğimiz günlerde Hamburg'da düzenlenen G20 Zirvesi'ndeki Katar karşıtı gösterinin kurgu olduğuna dair ciddi kanıtları olduğunu söyledi. Gösteriye ilişkin haberler Arap medyasında fazlaca işlenmiş ve geniş yankı uyandırmıştı.

8 Temmuz'da Christuskirche yakınlarında toplanan yaklaşık 140 göstericinin elinde ‘‘Katar teröre destek oluyor'' yazılı pankartlar vardı. Gösteri Katar ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır arasındaki diplomatik kriz bağlamında ortaya çıktı. Aslında küçük çapta bir protesto gösterisi olmasına rağmen Arap medyasının bir kısmında büyük yer buldu.

‘‘Sky News Arabia gösteriyi canlı yayınladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır kanalları da olaydan haberdar olur olmaz yayınlarını bu konuya yönlendirdiler. EgyptToday gazetesi göstericilerin sayısını 7 bin olarak verdi. Ama görünüşe bakılırsa gösteri birileri tarafından kurgulanmış.'' şeklindeki açıklama ARD-faktenfinder sitesinin raporunda yer aldı.

2 SAAT İÇİN 100 EURO!

Mülteciler internet sitesi ARD-faktenginder ve mülteci portalıWDRforyo'ya yaptıkları açıklamada Katar karşıtı göstericilere para verildiğini söyledi.

Hamburg'da yaşayan Ahmet adındaki Suriyeli bir mülteci, iki Mısırlının kendisine gösteriye gelmesi için 1,000 Euro teklif ettiğini belirtti. Karşılığında Katar karşıtı gösterilere katılacak ve başkalarını da gösteriye gelmeleri için teşvik edecekti. Gösteriye katılan diğer kişilere de 100'er Euro verilecekti. Ahmet arkadaşlarını aradı ve böylece yüz civarı kişi protestoya katıldı. Katılanlar arasında Suriyeli, Iraklı, Mısırlı ve Kuzey Afrikalılar vardı. Ahmet, gelenlerin para kazanma amacındaki bazı liman işçileri olduğunu söyledi. ‘‘Fakat orada bize sadece 100 kişi için para verdiler, diğer 300 kişi para alamayınca sinirlendi ve Katar lehine sloganlar atmaya başladı. Birdenbire olay Katar yanlısı bir gösteriye dönüştü.'' diye de ekledi.

Diğer mülteciler de Ahmet'in açıklamalarını onayladılar. Hamburg'daki bir mülteci merkezinde yaşayan Mustafa Hasan, WDRforyou sitesine şunları yazdı: ‘‘Mülteci kampındakiler bana dedi ki: ‘Bizimle gel. İki saat için 100 Euro alacağız. Tek yapacağımız şey Katar karşıtı bir protestoya katılmak, endişelenecek bir şey yok.' Ama bu teklifi reddettim.''

RAHATSIZ GÖSTERİCİLER!

Yayınlanan bir videoda ise göstericilerden biri, insanlara Katar karşıtı gösteri için para verildiğini anlatırken duyuluyor.

Yerel polis 140 kişinin ‘'Katar ve onun desteklediği teröre karşı yapılan gösteriye''katıldığını belirtirken, gösteriye katılan mültecilere para verildiğine şahit olmadıklarını da eklediler.

Polis basın ofisi ise 50 kişinin gösteriyi terk ettiği ve bunun göstericiler arasında ufak çaplı bir rahatsızlığa sebep olduğunu açıkladı. Daha sonra bu gençlerin gösteri yerinden uzaklaşıp Katar lehine sloganlar atmaya başladı ve bir kamera bu anları kaydetti.